Lanberry, znana polska piosenkarka i trenerka "The Voice of Poland", swoją przygodę z muzyką zaczynała jako uczestniczka programu TVP. Pojawiła się w trzeciej edycji talent-show w 2013 r., jednak decyzją trenerów nie zaszła zbyt daleko. Poznała wówczas Ernesta Staniaszka, który również brał udział w przesłuchaniach, a później zajął drugie miejsce w wielkim finale. Blisko 10 lat później wokalista skradł serce Lanberry. Choć ich relacja długo utrzymywana była w tajemnicy, dziś gwiazda nie kryje swojej miłości.

Lanberry wypoczywa w Tajlandii. Na wakacje pojechała z ukochanym

Lanberry wypoczywa właśnie na wczasach w Tajlandii. Okazuje się, że na wakacje pojechała ze swoim ukochanym, Ernestem Staniaszkiem. W mediach społecznościowych artystki pojawiły się zdjęcia i filmiki ze wspólnego wyjazdu. Na większości z nich Lanberry pozuje na tle widowiskowych krajobrazów. Dwie fotografie przedstawiają piosenkarkę w towarzystwie najważniejszej dla niej osoby. "Baterie na ten rok w pełni naładowane" - napisała trenerka "The Voice of Poland" na Instagramie.

Gdy Lanberry związała się z Ernestem Staniaszkiem próbowała utrzymać swój związek w tajemnicy. Z początku para nie pokazywała się razem publicznie, jednak od pewnego czasu nie ukrywają już swojej miłości. Piosenkarce zdarzyło się zdradzić kilka sekretów na temat relacji w jednym z niedawnych wywiadów. "To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija" - opowiadała Lanberry.

Kim jest partner Lanberry? Widzowie telewizyjni mogą kojarzyć go z "The Voice of Poland"

Partner Lanberry to Ernest Staniaszek, którego widzowie TVP mogą kojarzyć z trzeciej edycji "The Voice of Poland". Muzyk zaszedł wówczas aż do finału programu, gdzie zajął drugie miejsce, oddając zwycięstwo Mateuszowi Ziółko.

Ukochany trenerki "The Voice of Poland" jest wokalistą, gitarzystą, gra na harmonijce, a także pisze teksty. Studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. W jego duszy gra rock and roll, choć - jak sam przyznał - program TVP poszerzył jego horyzonty. Miał okazję występować z zespołami Amnezja, Eleanor Krieger i Ultima.

Lanberry nagrała duet ze swoim ukochanym

Na albumie Lanberry, zatytułowanym "Heca", ukazała się wspólna piosenka artystki i jej ukochanego. "Nie jesteś sam" to poruszający duet, który zmotywował Ernesta Staniaszka do powrotu na scenę. "Po ponad 7 latach wróciłem na scenę, odważyłem się znów na niej stanąć i zaśpiewać, ale na własnych warunkach, tak jak chciałem. Wspólnie z Gosią i Piotrem napisaliśmy utwór, który znalazł się na Jej kolejnej płycie. Dziękuję, to bardzo wiele dla mnie... To co czuję jest trudne do opisania. Jedyne co mogę obiecać, że to początek nowych muzycznych przygód" - napisał ukochany Lanberry po premierze ich wspólnego utworu.