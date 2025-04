1. "Here Comes the Sun" The Beatles

Jeden z najsłynniejszych przebojów Beatlesów to iście wiosenna piosenka, która opowiada o nadziei na lepsze dni. Muzycy stworzyli muzyczną metaforę wyjścia z ciemności. Wers "It's been a long, cold, lonely winter" ("To była długa, chłodna, samotna zima") opowiada nie tylko o ponurej pogodzie, która ustępuje słońcu, lecz także o emocjonalnym zmęczeniu. Kolejne słowa piosenki niosą jednak przekaz, że gdy tylko na zewnątrz się rozpogadza, w naszym życiu znów będzie dobrze.

Piosenkę napisał George Harrison w 1969 r., gdy uciekł ze spotkania biznesowego, usiadł w ogrodzie Erica Claptona i - jak sam wspominał w wywiadach - "po prostu poczuł wiosnę". "Here Comes the Sun" pochodzi z albumu "Abbey Road" i po dziś dzień jest jedną z najczęściej słuchanych piosenek Beatlesów na Spotify.

2. "Wiosna, ach to ty" Marek Grechuta

Poetycki tekst i wesoła melodia - to przepis Marka Grechuty na symboliczną odę do wiosny. Wokalista śpiewa o nowym początku, który umożliwia nadchodząca pora roku. Zachwyca się każdym szczegółem budzącej się do życia natury - ciepłem słońca, śpiewem ptaków, rozkwitającymi drzewami. Wiosna staje się dla niego porą wręcz magiczną i długo wyczekiwaną.

Utwór pochodzi z lat 80. Tekst napisał sam Marek Grechuta, który słynął z lirycznego, filozoficznego podejścia do rzeczywistości. Co ciekawe, piosenka powstała w czasie, gdy artysta wrócił do pogodnych brzmień, po okresie nieco bardziej refleksyjnych kompozycji. "Wiosna, ach to ty" to kompozycja, która często pojawia się w reklamach, gdy twórcy chcą przywołać nastrój charakterystyczny dla słonecznej pory roku.

3. "Take My Hand, Precious Lord" Elvis Presley

Piosenka jest tak naprawdę modlitwą, pełną bólu, lecz także nadziei i ufności. Autor zwraca się w tekście do Boga z prośbą, aby przeprowadził go przez trudności życia. Słynny wers w refrenie "Take my hand, precious Lord, lead me home" ("Weź mnie za rękę, drogi Panie, zaprowadź mnie do domu") symbolizuje duchową tęsknotę za spokojem i wiecznym zbawieniem. Kompozycja może mieć niepowtarzalny wydźwięk szczególnie w okresie Wielkanocy.

Utwór został napisany w 1932 r. przez Reverenda Thomasa A. Dorseya, nazywanego ojcem współczesnej muzyki gospel. Powstanie pieśni miało bardzo osobiste tło - Dorsey skomponował ją niedługo po śmierci swojej żony i nowo narodzonego syna. W bólu zwrócił się do Boga, pisząc słowa, które stały się uniwersalnym wołaniem o pocieszenie. Elvis nagrał swoją wersję w 1957 r.

4. "Two Easter Sunday Sweethearts" Vera Lynn

Utwór opowiada o parze zakochanych, którzy w Niedzielę Wielkanocną spacerują ramię w ramię, ubrani w swoje najlepsze stroje. Tekst podkreśla radość i romantyzm wspólnego świętowania. Melodia jest nostalgiczna, lecz pełna ciepła i prostoty, które idealnie oddają klimat słonecznej wiosny.

Piosenka została wydana w latach 50. i przynosiła słuchaczom ukojenie w powojennych czasach. Głos Very Lynn, nazywanej "Sweetheart of the Forces" ("Ukochana sił zbrojnych"), był symbolem domowego ciepła i nadziei, co doskonale słychać w utworze.

5. "Wszystko kwitnie wkoło" Skaldowie

Ta piosenka jest muzyczną kwintesencją wiosny. W tekście nie brakuje symboli tej słonecznej pory roku - muzycy śpiewają o rozkwitniętych bzach, cieplejszym wietrze, skowronku i drzewach, na których pojawiają się pąki. Melodia przepełniona wesołymi dźwiękami, a słuchając jej aż chce się tańczyć.

To jeden z najważniejszych utworów w dorobku legendarnego zespołu Skaldowie. Muzykę skomponował Andrzej Zieliński, a autorem tekstu jest Michał Bobrowski. Przebój powstał w 1976 r., a grupa przez kolejne lata nieustannie wykonywała go na wszystkich swoich koncertach.

6. "Happy Day" Edwin Hawkins Singers

Piosenka gospel opowiada o radości z duchowego odkupienia. Tekst jest niezwykle symboliczny i wspomina o dniu, w którym Jezus "obmył grzechy" ludzi. Niesie za sobą uniwersalne przesłanie, a jej energetyczne wykonanie sprawia, że może być świetnym dodatkiem do Wielkanocnej playlisty.

To przełomowy utwór gospel, który w 1969 r. przyniósł sławę Edwinowi Hawkinsowi i jego chórowi. Piosenka oparta jest na XVIII-wiecznym hymnie autorstwa Philipa Doddridge'a, jednak Hawkins nadał jej nowoczesne brzmienie, wprowadzając elementy soulu, jazzu i popu. Kompozycja była wielokrotnie interpretowana przez różnych artystów, w tym m.in. przez Arethę Franklin czy Glenna Campbella.

7. "Tyle słońca w całym mieście" Anna Jantar

Piosenka emanuje radością, optymizmem i opowiada o zakochaniu. "Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz!" - śpiewa artystka, dzięki czemu aż chce się wyjść na wiosenny spacer.

Autorem tekstu jest Janusz Kondratowicz, który zainspirował się osobowością Anny Jantar. Muzykę skomponował z kolei mąż wokalistki - Jarosław Kukulski - który od początku planował stworzyć hit, który będzie przełomem w karierze jego żony. Od premiery w 1974 r. piosenka nie traci na popularności i doczekała się wielu interpretacji.

8. "Walking on Sunshine" Katrina & The Waves

Wiosenny, energetyczny hit, stworzony w latach 80., do dziś kojarzy się wyłącznie z radością i optymizmem. To piosenka o zakochaniu, beztroskim uczuciu, dzięki któremu świat staje się piękniejszy. Tekst jest pełen entuzjazmu i nieskrępowanej energii. Melodia porywa do tańca i poprawia dzień.

Piosenka została napisana przez gitarzystę zespołu - Kima Shouta. Pierwotnie miała być spokojną balladą, jednak podczas pracy w studiu całkowicie zmieniono zamysł. Zespół nagrał ją w 1983 r., lecz numer zamienił się w globalny hit dopiero dwa lata później, przy okazji reedycji. Co ciekawe, utwór jest jednym z najczęściej używanych w różnego rodzaju reklamach, filmach czy serialach.

9. "Wiosna" Organek

Piosenka Organka, choć zachowana w stylu alternatywnego rocka z pazurem, zdecydowanie pozwala poczuć wiosenny klimat. Mowa tutaj nie o krokusach czy słońcu, lecz o metaforycznej wiośnie, która motywuje do zmian oraz odrodzenia. Tekst to wymowny manifest ducha, który czuje nostalgię za starymi czasami. "I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia" - śpiewa Organek, zachęcając do działania.

Utwór wydany został w 2016 r. na albumie "Czarna Madonna". Tekst do piosenki Organek stworzył mając 30 lat, lecz nagrał ją dopiero 10 lat później.

10. "What a Wonderful World" Louis Armstrong

To spokojna ballada, której tekst wyraża zachwyt autora nad prostymi, codziennymi rzeczami, które nas otaczają i rzadko kiedy doceniamy ich piękno. Louis Armstrong śpiewa o błękicie nieba, zieleni drzew, uśmiechach ludzi, miłości i dzieciach, które dorastają na naszych oczach. Choć słowa piosenki są proste, niesie ona głębokie przesłanie nadziei, wdzięczności i wiary w dobro na świecie. To wartości, które w czasie Wielkanocy powinny być szczególnie celebrowane.

Utwór został napisany w 1967 r. przez Boba Thiele i George'a Davida Weissa, których zainspirowała napięta sytuacja społeczna w Stanach Zjednoczonych. Louis Armstrong został wybrany do wykonania piosenki ze względu na ciepły głos, który idealnie oddawał atmosferę kompozycji. Jednocześnie, jako czarnoskóry artysta, był symbolem walki z podziałami.

