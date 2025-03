Magdalena Tul i Magdalena Wasilik były uczestniczkami 2. edycji "The Voice of Poland". Początkujące wówczas wokalistki zachwyciły widzów oraz trenerów podczas przesłuchań w ciemno do tego stopnia, że prędko okrzyknięto je objawieniem show TVP. Obie zdecydowały się na dołączenie do drużyny Tomsona i Barona, a następnie ich mentorzy połączyli wokalistki w duet na etapie bitew.

Wspólny występ Magdaleny Tul i Magdaleny Wasylik zrobił jeszcze bardziej piorunujące wrażenie na widzach programu. Uczestniczki wykonały podczas bitew jeden z największych hitów Rihanny - "Only Girl (In The World)". Choć obie zaśpiewały niemalże perfekcyjnie, z pojedynku zwycięsko wyszła Tul, a jej koleżanka zmuszona była pożegnać się z formatem. Nagranie z ich występu natomiast zrobiło wielką furorę w sieci.

Magdalena Tul i Magdalena Wasylik były objawieniem 2. edycji "The Voice of Poland". Powróciły razem na scenę

Wielu fanów programu stwierdziło, że bitwa Tul i Wasylik była jedną z najlepszych w historii "The Voice of Poland". Po latach artystki zdecydowały się odtworzyć kultowe show. 8 marca 2025 r., podczas specjalnego koncertu z okazji Dnia Kobiet, Magdalena Tul zaprosiła swoją koleżankę z programu na scenę, by wspólnie odśpiewać przebój Rihanny.

Wokalistki pochwaliły się sentymentalnym nagraniem w mediach społecznościowych. Przypomniały swoim fanom, jak lata temu podbiły podobnym wykonaniem serca polskiej publiczności. "Wczoraj po 12 latach wykonałyśmy razem ponownie ten utwór" - napisała Wasylik.

Internauci po 12 latach wciąż wspominają występ uczestniczek show TVP

Internautów zszokował powrót artystek do pamiętnego duetu. "Mimo upływu lat dla mnie to jest NAJLEPSZA bitwa ever w tym programie", "Czy pamiętamy? My tam dalej nabijamy wyświetlenia", "Przez 12 lat ten ogień nawet odrobinę nie przygasł", "Wybitne wykonanie! Ciarki za każdym razem, gratulacje", "Lepsze niż oryginał" - napisali fani wokalistek w mediach społecznościowych.

