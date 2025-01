Konrad Baum to lekarz neurolog pochodzący z Lublina. Od ponad 20 lat godzi pracę lekarza z miłością do muzyki, a udowodnił to nie raz. Mężczyzna ma za sobą udział w wielu polskich programach - wystąpił między innymi w "Szansie na Sukces", "Muzycznej Windzie", "Must Be The Music" czy "Drodze do Gwiazd". Przypomnijmy, że największy rozgłos przyniósł mu udział w 13. edycji "The Voice of Poland". Artysta dołączył do drużyny Marka Piekarczyka, z którym dostał się do finału.

Konrad Baum w duecie z siostrą Martą. Artyści zaśpiewali w towarzystwie wyjątkowego chóru

W 2014 roku Konrad Baum razem z Tomaszem Ryznarem założył zespół DOC, z którym wydał płytę "DLA KILKU CHWIL". "Nazwę wymyśliłem na dyżurze. Zadzwoniłem do Tomka, podobało się, zaakceptował. DOC. jest skrótem od doktora" - wyjaśniał wokalista w "Dzień dobry TVN".

W "The Voice of Poland" muzyk nagrał utwór "SAM JAK TY", który został ogłoszony najlepszym singlem ówczesnej edycji "The Voice". Jego kolejne artystyczne poczynania, między innymi piosenka "W PUŁAPCE", tylko powiększyły i tak już sporą grupę słuchaczy. Po latach przerwy, rodzeństwo Baum ponownie łączy siły i wspólnie wykonuje wyjątkowy cover utworu "Anywhere Away from Here" z repertuaru takich artystów jak Rag'n'Bone Man i Pink.

Konradowi i Marcie Baum muzyka towarzyszy od dziecka - tata rodzeństwa jest muzykiem i multiinstrumentalistą. Rodzeństwo zaczęło swoją podróż muzyczną, grając w rodzinnym Lublinie we wspólnym zespole coverowym Goście.

Teraz Konrad Baum współpracuje ze swoją siostrą Martą, czyli performerką, wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką i reżyserką. Ta na co dzień występuje jako jako dj-ka pod pseudonimem PANI BUM. Artystka ma na swoim koncie autorski album, zatytułowany "Królowa balu", który pojawił się na rynku w 2022 roku.

Teledysk do coveru "Anywhere Away from Here" został nakręcony w Teatrze Maska w Rzeszowie. Konrad i Marta Baum zaśpiewali w towarzystwie chóru Fusion Esemble, przy akompaniamencie i aranżu pianisty Adriana Adamskiego.

