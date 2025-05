"The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids"są flagowymi programami TVP. Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród telewidzów i wzbudzają wiele emocji. W ostatnich edycjach to Anna Iwanek, Zosia Wójcik i Wojciech Bardowski odnieśli sukces, a teraz kolejni muzyczni śmiałkowie chcą spróbować swoich swoich sił na wielkiej scenie. Potencjalni uczestnicy oraz miłośnicy talent-show z niecierpliwością czekali na informacje, dotyczące nowych sezonów. Wreszcie stacja przerwała milczenie i zapowiedziała nadchodzące edycje wszystkich trzech formatów. Właśnie ruszyły interetowe castingi!

Z ogłoszenia Telewizji Polskiej wynika, że od jesieni aż do wiosny przyszłego roku wyemitowane zostaną nowe sezony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Wokaliści, którzy nie boją się wyzwań i chcą powalczyć o swoje muzyczne marzenia, mają niepowtarzalną okazję zapisania się na castingi online. Swoją kandydaturę można zgłaszać na stronie www.voicecasting.pl, do 18 maja 2025 r.

W "The Voice" szykuje się wielka rewolucja? TVP szykuje zmiany w składach trenerskich

Z medialnych doniesień wynika, że produkcja "The Voice" jest obecnie na etapie kompletowania składów trenerskich do wszystkich trzech formatów. Portal Pudelek dotarł do informatora, który twierdzi, że w studiu szykują się spore zmiany. Jak się okazuje, pewni swoich posad mogą być tylko nieliczni, a stacja ubiega się o zaangażowanie do formatów nowych nazwisk, które w ostatnim czasie wręcz trzęsą polską sceną muzyczną.

"Nie ma mowy o bezbarwnych 'ciociach dobra rada', które się uśmiechają i nie mają nic ciekawego do powiedzenia, powtarzając tylko wyświechtane frazesy, i piosenkarzach nudziarzach" - wyznała w rozmowie z Pudelkiem osoba z produkcji.

Produkcja "The Voice" chce rozpocząć współpracę z gwiazdami młodego pokolenia. Roxie Węgiel i sanah zostaną trenerkami?

Produkcja programu liczy na to, że w nadchodzących edycjach to sanah zgodzi się zasiąść w fotelu trenerskim. Artystka w ostatnich latach szturmem podbiła polską scenę i wciąż pnie się na szczyt. Obecnie uznawana jest za jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia na polskim rynku - nic dziwnego, że TVP chciałaby rozpocząć z nią współpracę.

"sanah to największe marzenie osób odpowiedzialnych za 'The Voice'. Ale Zuzia niestety nie widzi się jeszcze w roli trenerki, bo stroni od telewizji. Od dawna na starcie mówi 'nie', nie wykluczając, że za kilka lat zmieni zdanie, ale kto wie, czy ten program jeszcze tyle pociągnie" - wyjawił informator Pudelka.

Portal dowiedział się także, że w roli trenerki "The Voice Kids" produkcja widziałaby gwiazdę, która kilka edycji temu sama była uczestniczką formatu. Mowa o Roxie Węgiel, która zachwyciła telewidzów i trenerów w pierwszym sezonie talent-show, zwyciężając w rywalizacji. Był to początek jej wielkiej kariery - później nadeszła Eurowizja Junior, kolejne single oraz albumy, udział w popularnych programach rozrywkowych i spektakularne koncerty. Czy teraz przyjdzie czas na to, aby Roxie spróbowała swoich sił w roli trenerki?

"Ona jest świetnym przykładem, jak ten program zmienia życia. Byłaby świetną trenerką, bo jej historia inspiruje. Negocjacje trwają" - skwitowało źródło Pudelka.

Oni nie muszą obawiać się utraty posady w TVP. Stacja nie zwolni trenerów-weteranów

O swoją posadę nie muszą martwić się weterani "The Voice". Okazuje się, że wśród pewnych nazwisk, które w dalszym ciągu zasiadać będą w obrotowych fotelach, znaleźli się Tomson i Baron oraz Cleo. Co ciekawe, osoba z produkcji podkreśla, że w "The Voice Senior" świetnie sprawdził się Robert Janowski, którego stacja również będzie chciała zaangażować do nagrań nowego sezonu.

"Na rozmowach padło, by w planowanych zmianach wykluczyć na pewno zwolnienie Cleo czy Tomsona i Barona. Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać" - ujawnił informator Pudelka.

