Polacy usłyszeli o Lenie Cichockiej za sprawą 16. edycji "The Voice of Poland". 17-letnia wówczas wokalistka dała się poznać jako świadoma swoich celów, śmiało dążąca na sam szczyt i pewna, że scena jest jej miejscem na ziemi. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się od rodzinnych występów - Lena zaśpiewała przed publicznością podczas ślubu swojej ukochanej mamy. Goście nagrodzili ją gromkimi brawami, co tylko utwierdziło młodą artystkę w przekonaniu, że chce rozwinąć karierę wokalną. Niedługo później zapisała się na lekcje śpiewu oraz do szkoły muzycznej.

Przygoda Leny Cichockiej w "The Voice of Poland" zakończyła się w Nokautach. Margaret zaproponowała jej dalszą współpracę

Gdy Lena popracowała nad warsztatem, poczuła wreszcie, że chce zaprezentować swój talent szerszej publiczności. Zgłosiła się do "The Voice of Poland", gdzie już podczas Przesłuchań w ciemno zrobiła furorę brawurowym wykonaniem numeru "Love Me Not". Odwróciła dwa fotele, a ostatecznie wybrała drużynę Margaret. Pod skrzydłami trenerki udało jej się przejść przez etap Bitew, lecz jej przygoda w programie dobiegła końca w Nokautach. Wówczas autorka przeboju "Tańcz głupia" wyeliminowała 17-latkę na rzecz innych swoich podopiecznych.

Lena nie mogła walczyć dalej o tytuł najlepszego głosu w Polsce, lecz Margaret obiecała jej rekompensatę. Przekonana o talencie uczestniczki zaprosiła ją do wspólnej pracy w studiu nagraniowym. Choć od tamtego momentu minęło kilka miesięcy, okazuje się, że trenerka nie zapomniała o ofercie, którą złożyła swojej podopiecznej. Młoda wokalistka właśnie pochwaliła się rozpoczęciem współpracy z Margaret.

Uczestniczka "The Voice of Poland" współpracuje z Margaret! Trenerka dotrzymała danej kilka miesięcy temu obietnicy

W mediach społecznościowych Leny Cichockiej pojawiły się kadry ze słonecznej Hiszpanii, gdzie była uczestniczka show TVP odbywa sesję nagraniową. W studiu pracuje nad twórczością nie tylko u boku Margaret, lecz także jej męża, Kacezeta, który w branży spełnia się jako producent. Lina - bo tak brzmi pseudonim artystyczny wschodzącej gwiazdy - w Maladze pracuje nad hitami, które słuchacze z pewnością będą mieli okazję usłyszeć już niebawem.

"2025: 17-letnia Lena bierze udział w programie i otrzymuje od swojej trenerki zaproszenie do studia. 2026: 18-letnia Lina nawiązuje stałą współpracę z trenerką i managementem, a następnie zaczyna wydawać własną muzykę" - czytamy na Instagramie Leny.

To nie pierwszy raz, gdy Margaret pokazuje, że bycie mentorką uczestników "The Voice of Poland" nie kończy się po programie. Gwiazda niedawno udzieliła wywiadu Esce, w którym zdradziła, że ma w planach nagranie duetu ze zwycięzcą ostatniego sezonu talent show - Jaśkiem Piwowarczykiem.

