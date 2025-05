Od jesieni aż do wiosny przyszłego roku wyemitowane zostaną nowe sezony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids"oraz "The Voice Senior". Wokaliści, którzy nie boją się wyzwań i chcą powalczyć o swoje muzyczne marzenia, mają niepowtarzalną okazję zapisania się na castingi. Swoją kandydaturę można zgłaszać wyłącznie online, na stronie www.voicecasting.pl, do 18 maja 2025 r. do godziny 23:59.