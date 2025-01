Widzowie pokochali ją w "M jak miłość", ale w "The Voice of Poland" nie zachwyciła

Laura Samojłowicz, znana szerokiej publiczności jako gwiazda serialu "M jak miłość", postanowiła spróbować swoich sił w muzycznym talent show "The Voice of Poland". Choć aktorka miała na swoim koncie zwycięstwo w programie "Jak oni śpiewają" i doświadczenie sceniczne, jej występ w szóstej edycji popularnego show nie spotkał się z entuzjazmem jurorów. Jak dziś wygląda jej kariera?

Laura Samojłowicz i jej muzyczne aspiracje

Samojłowicz przez lata próbowała łączyć karierę aktorską z muzyką. Występowała na scenach festiwali, m.in. podczas Sopot TOPtrendy, a także nagrała partie wokalne do znanych polskich seriali, takich jak "Czas honoru" czy "Hotel 52". Współpracowała również z zespołem Funky Trip Foundation i wzięła udział w teledysku rockowej grupy Chemia. Jednak mimo licznych osiągnięć, nie udało jej się na stałe zaistnieć w branży muzycznej.

W 2015 roku postanowiła ponownie spróbować swoich sił na scenie, zgłaszając się do "The Voice of Poland". Liczyła na drugą szansę i muzyczne odrodzenie, jednak los zdecydował inaczej.

Laura Samojłowicz w "The Voice of Poland" – reakcje trenerów

Podczas przesłuchań w ciemno aktorka wykonała kultowy utwór "Stairway to Heaven" zespołu Led Zeppelin. Jej występ nie przekonał żadnego z jurorów – Edyty Górniak, Marii Sadowskiej, Tomsona i Barona. Trenerzy nie ukrywali, że mają mieszane uczucia co do jej interpretacji.

Maria Sadowska podsumowała występ słowami: "No coś w tym było...", na co Edyta Górniak odpowiedziała ironicznie: "Wiem, co było w tym - bardzo ładne wykonanie na fortepianie!". Tomson i Baron dodali: "Trzeba to było ładnie zaśpiewać!".

Widzowie również nie byli zgodni co do jej interpretacji. Jedni uważali, że wybór tak kultowego utworu był błędem, inni byli rozczarowani brakiem szansy dla aktorki.

Kontrowersje wokół występu Samojłowicz

Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących jej decyzji o wyborze piosenki. Widzowie nie kryli, że "Stairway to Heaven" to utwór, który wymaga ogromnych umiejętności wokalnych.

"To jedna z tych piosenek, których lepiej nie śpiewać na przesłuchaniach w ciemno" – pisali internauci. Pojawiały się także bardziej dosadne opinie: "Pytanie, dlaczego wybrała tak wymagający utwór? Sama sobie utrudniła zadanie!".

Co dziś robi Laura Samojłowicz?

Po nieudanym występie w "The Voice of Poland" aktorka nie porzuciła kariery artystycznej. W 2018 roku powróciła do telewizji, występując w serialach "Ślad" oraz "Policjanci i policjantki". Pojawiła się także ponownie w obsadzie "M jak miłość".

Jesienią 2023 roku Laura Samojłowicz ponownie znalazła się w centrum zainteresowania, kiedy zdecydowała się spróbować swoich sił w programie "Top Model". Udział w castingu do popularnego reality show wywołał niemałe poruszenie w mediach.

Choć jej droga zawodowa była pełna wzlotów i upadków, aktorka nie rezygnuje z marzeń o sukcesie. Wciąż pozostaje aktywna zawodowo i szuka nowych wyzwań zarówno w telewizji, jak i na scenie. Czas pokaże, czy uda jej się ponownie podbić serca widzów.