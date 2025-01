Widzowie telewizyjni mogą doskonale pamiętać Kacpra Gołdę. Wokalista z Janowca próbował swoich sił w dwóch popularnych talent-show. Najpierw zachwycił jurorów i publiczność w czwartej edycji "X-Factor". W 2014 r., mając zaledwie 16 lat zgłosił się do konkursu, występując przed jury z piosenką "Let Her Go" z repertuaru Passenger.

Zachwycił jurorów "X-Factor". Kuba Wojewódzki wróżył mu wielką karierę

Kuba Wojewódzki pokładał ogromne nadzieje w młodym wokaliście. "Wielką historię tobie wróżę" - komentował zaraz po castingu Kacpra Gołdy. "Myślałam, że przyszedł kosmita, a przyszła wielka gwiazda. To było świetne" - wtórowała mu Ewa Farna, która wówczas również zasiadała za stołem jurorskim programu TVN-u.

16-latek trafił ostatecznie do drużyny Czesława Mozila, jednak nie dotarł do odcinków na żywo. Wokalista nie poddał się po porażce w "X-Factor" i dalej próbował zaistnieć na rynku muzycznym. Nagrał duet z Varius Manx- na potrzeby audycji radia RMF FM zaśpiewali wspólnie hit "Africa" z repertuaru Toto. Następnie zaprezentował w sieci dwa autorskie single - "Wiśniami" i "Na żadne z gwiazd".

Kacper Gołda spróbował swoich sił w drugim talent-show

W 2017 r. wokalista postanowił spróbować swoich sił w innym talent-show. Trafił na przesłuchania w ciemno do"The Voice of Poland", gdzie wykonał piosenkę "Cisza"Kamila Bednarka. Wszystkie fotele trenerskie odwróciły się, gdy usłyszały głos Kacpra Gołdy. Ten postanowił wybrać drużynę Andrzeja Piasecznego, lecz - podobnie jak w "X-Factor" - nie dotarł do odcinków live.

Co robi obecnie Kacper Gołda? Rozwija swoją muzyczną karierę w mediach społecznościowych

Po "The Voice of Poland" Kacper Gołda rozwinął swoją karierę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego konta na TikToku oraz Instagramie cieszą się niezwykłą popularnością, a publikowane filmiki oglądają tysiące słuchaczy. Wokalista regularnie dzieli się z obserwatorami coverami znanych przebojów, a także promuje swoją oryginalną muzykę.

W dorobku Kacpra Gołdy znajdują się m.in. single "Los", "Zapach" czy "Sen". W 2024 r. artysta podjął się współpracy z Igą Jaworską oraz producentem Dizzmą, tworząc wspólnie z nimi romantyczną balladę "O Tobie".

Rozwiń

Od jego przesłuchania do "X-Factor" minęło 10 lat. Kacper Gołda wspomina udział w talent-show

Niedawno na TikToku Kacpra Gołdy pojawiło się wspomnienie z programu "X-Factor". W 2024 r. minęło bowiem 10 lat od castingu, w którym wziął udział jako nastolatek. Wokalista podzielił się więc ze swoimi obserwatorami fragmentem nagrania z przesłuchania. Wyznał wtedy przed publicznością, że jest ogromnym fanem Ewy Farny. Jurorka wzruszyła się jego słowami i wbiegła na scenę do zestresowanego uczestnika, aby go przytulić. Kacper Gołda do dziś pamięta ten wyjątkowy moment. "Kolejne super wspomnienie" - napisał na TikToku.

Rozwiń

TVP TVP