Nuno Guerreiro trafił do szpitala Hospital de São Francisco Xavier w Lizbonie 16 kwietnia. Dzień później okazało się, że zmarł w wieku 52 lat. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, ale według medialnych doniesień powodem była poważna infekcja.

Śpiewający kontratenorem Nuno Guerreiro największą popularność zdobył w latach 90. z zespołem Ala dos Namorados, a do największych przebojów należą piosenki "Solta-se o beijo", "Fim do mundo" czy "Loucos de Lisboa". W 2023 r. grupa wydała płytę "Brilhará" z piosenkami byłego gitarzysty João Gila do wierszy wybitnych pisarzy i autorów tekstów języka portugalskiego.