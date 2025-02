W 2025 roku mija 10 lat od premiery debiutanckiego singla Lanberry, zatytułowanego "Podpalimy świat". Z tej okazji piosenkarka wyruszy wiosną w klubową trasę po Polsce. Artystka w pięciu miastach zagra materiał z najnowszej płyty, a także swoje największe hity. Pierwszy koncert odbędzie się już 9 marca w Poznaniu.

Lanberry jest już po zaręczynach. Jej narzeczony to Ernest Staniaszek

Lanberry ma na swoim koncie kilka złotych, platynowych oraz diamentowych płyt, wygraną na opolskich Premierach, a także nominacje do Fryderyków. Warto przypomnieć, że oprócz bycia znaną wokalistką i trenerką show "The Voice of Poland", jest także autorką tekstów i kompozytorką. Na rynku pod koniec 2024 roku ukazał się piąty studyjny album Lanberry "Heca", na którym znalazł się między innymi nagrany wspólnie z Tribbsem hit "Dzięki, że jesteś".

"Kiedy wracam do domu po koncertach czy nagraniach 'The Voice of Poland', wreszcie mogę mieć ciszę, a cisza jest złotem. Kocham zbierać grzyby, więc perspektywa, że mogę wyjść parę kroków do lasu, a później zrobić sobie pyszne śniadanie z tym, co zebrałam, jest fantastyczna. Jestem bardzo wdzięczna, że w końcu mam taką możliwość" - mówiła jesienią Lanberry na planie "The Voice of Poland". W wywiadzie z Pudelkiem oficjalnie zdradziła, że jest zaręczona. "Jest cudownie, jest cudownie. Ta pasja na pewno bardzo łączy. My też podobnie widzimy świat, nigdy tego nie ukrywałam, że znalazłam po prostu taką osobę, która jest bardzo kompatybilna ze mną" - wyznała gwiazda.

Rozwiń

Kim jest narzeczony Lanberry? Oboje mieli styczność z "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że narzeczony Lanberry jest postacią, którą fani programu "The Voice of Poland" mogą doskonale kojarzyć. Mowa tu o Erneście Staniaszku - para nie kryje się z łączącym ją uczuciem. Co ciekawe, Ernest Staniaszek był uczestnikiem trzeciej edycji programu "The Voice of Poland" i prawie został jego zwycięzcą. Jako podopieczny Marka Piekarczyka w finale zajął drugie miejsce, ustępując wygranej Mateuszowi Ziółce. Wybranek Lanberry, tak jak ona sama, kocha muzykę. Muzyk studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, gra na gitarze oraz harmonijce, śpiewa, komponuje i pisze teksty utworów.

W rozmowie z Mateuszem Opyrchałem Lanberry przyznała, że pasją, która łączy ją z partnerem, jest muzyka. Zdradziła, że razem z chłopakiem są fanami grupy Red Hot Chili Peppers: "Mój chłopak czasami się śmieje, że wychodzi z domu, lecą Red Hoci i wraca - też lecą Red Hoci. Nie jest to w ogóle niespodzianka. Czasami tak mam" - przyznała artystka, dodając jednocześnie, że wymienia się z partnerem muzycznymi polecajkami. "Ja myślę, że on był [fanem RHCP], ale tak, jak on pokazuje mi niektóre zespoły i ja się w nich zakochuję - na przykład zespół Rival Sons, a dzięki mnie zgłębił trochę bardziej Red Hotów, to myślę, że to jest fajna wymiana" - ujawniła Lanberry.

Rozwiń

Grażyna Łobaszewska w "The Voice Senior". Zaskoczyła nową wersją wielkiego przeboju TVP