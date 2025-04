"Nasz najnowszy singel traktuje o niezwykle trudnej, niemal niemożliwej miłości. Ale też o tym, że cierpliwość to zacna cnota (śmiech), a szczere uczucia oznaczają niezłomność, która w efekcie prowadzi do spełnienia" - mówi Kajetan Pinocci , wokalista grupy Sami.

"Chcieliśmy to oddać również w teledysku: stan zawieszenia, czekania, ale i niegasnącej nadziei. Mam nadzieję, że, podobnie jak prawdziwa miłość i cała nasza kapela, nasi fani także przetrwają tę próbę czasu, przynajmniej przed ekranem" - dodaje frontman katowickiej grupy.

Teledysk do nowej piosenki "Każdy mój dzień" został nakręcony techniką one-shot. Jedno, nieprzerwane ujęcie symbolizuje ludzką tułaczkę, długą i często krętą drogę do miłości. Co więcej, występujący w teledysku aktorzy na zmianę "zastygają" w bezruchu.