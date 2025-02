Lubicie śpiewające kotki? The Kiffness powraca do Polski na trzy koncerty

"Jego koncerty to połączenie satyry, genialnej produkcji i mistrzowskiego wyczucia rytmu, które sprawia, że każde wydarzenie staje się unikalnym spektaklem" - tak opisywane są występy pochodzącego z RPA twórcy o pseudonimie The Kiffness. Autor wiralowych hitów powraca do Polski na kolejne trzy koncerty.