W jury programu "Must Be The Music" zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. To właśnie oni wybrali 16 półfinalistów, którzy zostali zakwalifikowani do półfinałów na żywo.

Stawkę uzupełnią jeszcze dwaj laureaci dzikich kart - jednego wybierają internauci w oficjalnej aplikacji "MBTM", a drugiego słuchacze Radia Zet.

"Must Be The Music": Znamy laureata dzikiej karty

Najwięcej głosów na instagramowym profilu Radia Zet zdobyła grupa Walimy w Kocioł. Zespół powstał w 2015 roku dzięki warsztatom dla osób dorosłych.

Stawiają na autorski repertuar, choć prezentują również covery w zaskakujących aranżacjach. Mimo że motywem przewodnim jest rytm i instrumenty perkusyjne, to w skład zespołu wchodzą także wokaliści, gitarzyści, pianiści i inni. Pasjonaci muzyki raz w tygodniu walą w kotły na obowiązkowej próbie. Przepisem na dobre rytmy jest serce, wrażliwość i ciężka praca.

Wybierając instrumentarium, nie ograniczają się jedynie do powszechnie znanych bębnów, lecz muzycznie ożywiają także wiadra, butelki czy 200-litrowe beczki po oleju.

Formacja w ciągu swojej historii wykonała wiele pokazów podczas różnorodnych imprez, m.in. w Arenie w Gliwicach, na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Mieście Ogrodów w Katowicach, czy na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

"Must Be The Music" - to oni wystąpią w półfinałach

Przed nami pozostały jeszcze tylko trzy odcinki. Pierwszy półfinał Polsat pokaże 2 maja (piątek godz. 19:55), tydzień później zobaczymy drugi półfinał. Z kolei wielki finał odbędzie się 16 maja i to wówczas poznamy zwycięzcę "Must Be The Music".

Wygraną w programie jest 250 tys. zł i prawo do występu podczas Polsat Hit Festival w Sopocie.

W rolach prowadzących występują Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Dirty Horns (odcinek 1)

Ania Szlagowska (odcinek 1)

Gracjana Górka (odcinek 2)

Alien x Majtis (odcinek 4)

Marek Niedzielski (odcinek 7)

Roland Bilicki & Gypsy Kings (odcinek 1)

Weronika Ryba (odcinek 2)

Kuba i Kuba (odcinek 2)

Dawid Dubajka (odcinek 3)

PoPieronie (odcinek 1)

Helena Ciuraba (odcinek 1)

Kajetan Wolas (odcinek 6)

Aterra (odcinek 2)

Bonaventura (odcinek 5)

Ala Mikuśkiewicz (odcinek 3)

Hengelo (odcinek 4).

