W jury programu "Must Be The Music" zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. To właśnie oni wybrali 16 półfinalistów, którzy zostali zakwalifikowani do półfinałów na żywo.

Stawkę uzupełnili dwaj laureaci dzikich kart - jednego wybrali słuchacze Radia Zet (Walimy w Kocioł), a drugiego internauci w oficjalnej aplikacji "MBTM".

Zosia Karbowiak w półfinale "Must Be The Music". To ona zdobyła dziką kartę

"Wielkie emocje i ogromne wsparcie widzów! W głosowaniu telewidzów Polsatu na dziką kartę do półfinałów programu 'Must Be The Music' najwięcej głosów zdobyła Zofia Karbowiak i Miód!" - czytamy.

Wokalistka z towarzyszącym jej zespołem (w składzie jest m.in. grający na perkusji jej mąż Tomasz) wystąpi w pierwszym półfinale na żywo (piątek 2 maja, godz. 19:55).

Podczas castingowego występu Zosia Karbowiak wykonała swój utwór "Pełnia barw", jednak jury podzieliła na pół. Wokalistka została wówczas poproszona o drugą piosenkę. W coverze "Pogoda ducha" Hanny Banaszak wypadła na tyle lepiej, że na TAK swoją ocenę zmienili Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. "Prezentujesz podobny poziom i możesz być ekwiwalentem damskim mojego serdecznego kolegi Kuby Badacha" - uznał ten ostatni.

"Must Be The Music" - to oni wystąpią w półfinałach

Dirty Horns (odcinek 1)

Ania Szlagowska (odcinek 1)

Gracjana Górka (odcinek 2)

Alien x Majtis (odcinek 4)

Marek Niedzielski (odcinek 7)

Roland Bilicki & Gypsy Kings (odcinek 1)

Weronika Ryba (odcinek 2)

Kuba i Kuba (odcinek 2)

Dawid Dubajka (odcinek 3)

PoPieronie (odcinek 1)

Helena Ciuraba (odcinek 1)

Kajetan Wolas (odcinek 6)

Aterra (odcinek 2)

Bonaventura (odcinek 5)

Ala Mikuśkiewicz (odcinek 3)

Hengelo (odcinek 4)

Walimy w Kocioł (dzika karta od słuchaczy Radia Zet)

Zosia Karbowiak i Miód (dzika karta od widzów Polsatu).

