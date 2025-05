"Chodzę od rana w uśmiech ubrana / Taki mam mood, kolejna zmiana / Ja to Genziara, choć taka sama to mam nowy look" - śpiewają Hanna Puchalska, Julita Różalska, Wiktoria Bochnak i Faustyna Fugińska w utworze "Genziara", który w serwisie YouTube skumulował już niemal 26 milionów odsłon. Kultowy taniec i viralowa choreografia zachwyciła nie tylko stałych widzów Genzie, ale i ich rodziców, którzy próbują zrozumieć wewnętrzny świat popularnej grupy.

To Genzie króluje w polskim internecie. "Teraz to my przejmujemy pałeczkę w roli bycia idolami"

Genzie to nic innego jak polski kanał w serwisie YouTube, należący do Ekipy, tworzony głównie przez zwycięzców pierwszej i drugiej edycji programu Karola "Friza" Wiśniewskiego "Twoje 5 Minut", który powstał w 2021 roku. Aby wygrać, młodzi twórcy musieli wykazać się sprytem, zręcznością, unikatową charyzmą przed kamerą, a także umiejętnościami stricte influencerskimi.

Jak sami wyznali w wywiadzie dla "DDTVN", członkowie grupy Genzie mają świadomość, iż stali się dla nastolatków współczesnym wzorem do naśladowania. Zapatrzeni w ich działalność młodzi odbiorcy chcą robić dokładnie to samo i wyglądać dokładnie tak jak ulubieni youtuberzy. "Jest to odpowiedzialność duża" - oceniła Julita Różalska. "Zawsze nas trochę określam jak takich idoli z dzieciństwa, tak jak np. naszą idolką z dzieciństwa była Hannah Montana. Teraz to my przejmujemy pałeczkę w roli bycia idolami" - stwierdziła Hanna "Hi Hania" Puchalska.

"Rodzice do nas podchodzą i mówią: 'Słuchajcie, super robotę robicie. Macie taki wpływ na naszą młodzież, na nasze dzieciaki'" - opisał Bartosz "Świeży" Laskowski, który wystąpił niedawno w filmie "100 dni do matury" u boku swoich kolegów i koleżanek z Genzie.

Premiera filmu "100 dni do matury" Mateusz Bialczyk / Forum Agencja FORUM

Podczas oficjalnej premiery filmu "100 dni do matury" porozmawialiśmy z członkami formacji Trzech Króli. Internet i świat YouTube'a pokochał pomysł Bartka Kubickiego, Qry'ego i Przemka Pro, którzy mają na swoim koncie już dwa albumy - "Afrykę" i "Amerykę". Na premierze filmu, w którym również wystąpili, zapytaliśmy Bartka Kubickiego, Qry'ego i jego dziewczynę, Julitę Różalską, jak powstawał promocyjny utwór do filmu "Przestrzeń" i czego ostatnią słuchają.

Bartek Kubicki pierwszy raz opowiada o nowym projekcie. "Specjalnie z czerwonego dywanu dla Interii"

Bartek Kubicki zdradził pierwszy raz, specjalnie dla Interii, że formacja Trzej Królowie powróci z nowym projektem. Po świetnie przyjętych projektach "Afryka" i "Ameryka" youtuber zapewnił, że szykuje się kolejny wyjazd, kolejny kontynent i kolejna muzyka. "Już jest pomysł i chęci, a to najważniejsze" - zasugerował Bartosz Kubicki. Opowiedział również, czego aktualnie słucha i kto króluje w jego słuchawkach.

"Zrobiliśmy ['Przestrzeń'] bardzo instynktownie, intuicyjnie i szybko, bo dobre numery zazwyczaj nie powstają długo. Jeśli czuje się piosenkę i to, co chce się przekazać, to bardzo łatwo pisze się takie numery. Zrobiliśmy go w jeden dzień. Oczywiście czekaliśmy trochę na Przemka, bo na niego trzeba trochę więcej czasu poświęcić, ale myślę, że każdy z nas się bardzo dobrze spisał. (...) Piosenka opowiada o niewiadomych początkach, tak samo jak film, ale ostatecznie wszystko się kończy dobrze, więc mam nadzieję, że tak samo się skończy u wszystkich widzów i słuchaczy" - zdradził Bartek Kubicki.

Bartek Kubicki pierwszy raz opowiada o nowym projekcie. "Specjalnie z czerwonego dywanu dla Interii" INTERIA.PL

Qry i Julita Różalska o utworze "Przestrzeń". "Zamysł zmienił się o 180 stopni"

Para opowiedziała podczas premiery filmu "100 dni do matury" o procesie kreowania głównej piosenki promującej projekt. Jak się okazuje, pierwotny pomysł na "Przestrzeń" różnił się od wersji finalnej, którą fani Trzech Króli mogą teraz posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych. Qry (Patryk Lubaś) i Julita Różalska zdradzili, jak się czują tuż przed pierwszą ekranizacją projektu, czego aktualnie słuchają i jak im idzie remont wspólnego mieszkania. Porozmawialiśmy też o fenomenie TikToka, który często sprawia, że nieznane numery stają się nagle popularne.

Qry i Julita Różalska o fenomenie TikToka, ulubionej muzyce i filmie. "Nagrywałam do tego, zanim cię znałam" INTERIA.PL