Utwór, który pokochała cała Polska. Kulisy jego powstania są zaskakujące

Piosenka, którą dziś kojarzymy nierozerwalnie z Alicją Majewską, miała trafić do innej artystki. Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski - twórczy duet, który odpowiada za wiele przebojów polskiej sceny - pierwotnie skomponowali ten utwór dla Danuty Błażejczyk. Miała być to kontynuacja jej udanego debiutu i sposób na utrzymanie tempa kariery. Jednak Błażejczyk nie poczuła "chemii" z nowym materiałem - uznała go za niepasujący do jej stylu.