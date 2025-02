Elżbieta Zapendowska nie gryzła się w język. Ostro oceniła twórczość Sylwii Grzeszczak. "Głupie i beznadziejne"

Elżbieta Zapendowska, znana Polakom jako trenerka wokalna i jurorka telewizyjnych programów muzycznych ("Idol" czy "Must Be The Music"), gościła niedawno w podcaście Żurnalisty. W rozmowie ostro wypowiedziała się na temat jednej z topowych polskich piosenkarek - Sylwii Grzeszczak. Repertuar gwiazdy pop nie przypadł do gustu uznanej trenerce.