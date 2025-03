Festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 4-6 września 2025 r.

Organizatorzy święta ekstremy do tej pory ogłosili, że na imprezie zagrają m.in. Samael, Grave, Orange Goblin, Taake, Esoteric, Portal, Impetuous Ritual, The Night Eternal, Roadhog, Serotonin Zero, TOŃ, BaarRa, Vacuous, Gravekvlt, Galvanizer, Limbes i Scrüda.

Venom główną gwiazdą Summer Dying Loud 2025

Jednym z headlinerów festiwalu będzie Venom - założona w 1979 r. brytyjska legenda metalu.

"Kłaniamy się głęboko, zaglądamy pod powierzchnię ziemi, sięgamy do samych początków metalu w ogóle i prezentujemy Wam kolejnego headlinera Summer Dying Loud 2025 - mityczny, oryginalny, niepowtarzalny - Venom! To będzie jedyna okazja by wyśpiewać wszystkie refreny młodości wraz z legendarnym Cronosem i oddać należny hołd jednym z protoplastów metalu!" - czytamy.

Pierwsze dwie płyty "Welcome to Hell" (1981) i "Black Metal" (1982) uważane są za główną inspirację powstania takich gatunków jak thrash metal i wszystkich gatunków ekstremalnego metalu. Od nazwy drugiego albumu grupy, powstała nazwa gatunku black metal.

Klasyczny skład zespołu Venom tworzyli Cronos (bas, wokal), Mantas (gitara) i Abaddon (perkusja). Obecnie u boku Cronosa występują Stuart "Rage" Dixon (gitara) i Danny "Dante" Needham (perkusja). Ten skład odpowiada za trzy studyjne płyty: "Fallen Angels" (2011), "From the Very Depths" (2015) i "Storm the Gates" (2018). "Rage" brał jeszcze udział w nagraniu "Hell" (2008).

Kto jeszcze zagra na Summer Dying Loud?

W składzie pojawią się jeszcze Darvaza (włosko-norweski black metal), Deus Mortem (Polska, black metal), Year Of The Goat (Szwecja, occult/doom), Antediluvian (Kanada), Ceremonial Bloodbath (Kanada), Blóð (Francja, sludge/doom metal), Wucan (Niemcy, acid folk/psychodeliczny rock), Taraban (Polska, proto metal) i Sznur (Polska).

