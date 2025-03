Pomysłodawcami powołanego do życia w 2019 roku Quadvium są Amerykanin Steve Di Giorgio, basista pionierów thrashu z kalifornijskiego zespołu Testament, a zarazem były członek legendarnego Death (m.in. na kultowych płytach "Human" i "Individual Thought Patterns" z lat 90.); oraz niderlandzki basista Jeroen Paul Thesseling, niegdysiejszy muzyk m.in. cenionego Pestilence i bawarskiej formacji Obscura - dwaj zasłużeni w metalowym uniwersum innowatorzy w dziedzinie bezprogowej gry na basie.

Quadvium: "Tetradōm", czyli dwóch basistów w duecie. "Łatwiej powiedzieć, niż zrobić!"

Założenie zespołu, w którym prym wiedzie duet basistów, nie jest częstym zjawiskiem; zrealizowanie tej wizji wymagało szczególnego podejścia, czasu i odpowiedniego doboru członków.

"Wiele lat temu mieliśmy zamiar stworzyć wspólnie muzykę, w której wystąpi dwóch basistów grających w duecie. To znaczy ani nie być 'rytmicznym basem i wiodącym basem', ani nie wymieniać się gorącymi solówkami. Sęk w tym, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić! Wymieniliśmy się pomysłami, jak stworzyć grupę, która sprostałaby naszym basowym potrzebom. W tamtym czasie był to tylko spontaniczny pomysł, ale z biegiem lat temat powracał wielokrotnie. Wizja ta była w najlepszym razie mglista i zajęło nam dużo czasu nie tylko wyobrażenie sobie, jak można w ten sposób prezentować bas, ale co ważniejsze - kto podzieliłby się z nami tą koncepcją" - wyjaśniają Steve Di Giorgio i Jeroen Paul Thesseling.

Perkusistą Quadvium został znany z m.in. Pestilence Holender Yuma van Ekelen, a gitarzystką amerykańska wirtuozka i kompozytorka Eve, kojarzona z Myth Of I i Kaathe. Ich udział zapewnił delikatną równowagę dla bogatego potencjału grupy, sprawiając że muzyka zaczęła nabierać upragnionego przez muzyków kształtu.

"Yuma jest naszym starym znajomym i na szczęście potrzebował tego projektu, aby dodać go do swojej listy tysiąca innych! Mając perkusistę, który rozumie, że dwóch basistów wypełni spektrum dźwiękowe, nie był on jednak onieśmielony zbudowaniem podstawy dla naszych dziwacznych pomysłów, a także utrzymywaniem ich w ryzach. Po długich poszukiwaniach kolejnego muzyka, kopalnia złota została znaleziona na Instagramie. Eve. Niektóre z najbardziej szalonych gitarowych (i basowych!) filmów, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, zainspirowały nas do zapytania jej, czy nie zechciałaby dołączyć do tego projektu. Na pokładzie mieliśmy więc ostatni element układanki, a zarazem studyjną geniuszkę i główną kompozytorkę strategii, którą mieliśmy z tyłu głowy od tak dawna. Eve zebrała wszystko razem i zawarła na albumie, którym z dumą się z wami dzielimy. Dziękujemy Agonia Records za wsparcie naszego marzenia i urzeczywistnienie tego albumu! Fani instrumentalnego, progresywnego metal fusion - i bezprogowego basu! - z pewnością będą zadowoleni z tych muzycznych podróży" - zapewnili dwaj założyciele Quadvium.

Quadvium z premierową kompozycją - czas rozpocząć muzyczną przygodę

26 marca grupa wypuściła "Náströnd" - pierwszy singel z debiutanckiego materiału.

"Jesteśmy podekscytowani mogąc ujawnić pierwszy singiel Quadvium - 'Náströnd'. Mamy nadzieję, że się wam spodoba wraz z teledyskiem, który do niego nagraliśmy. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość. To była długa podróż, w czasie której pracowaliśmy nad naszą koncepcją i staraliśmy się wybrać najlepsze pomysły. A teraz w końcu jesteśmy tutaj - pierwsze spojrzenie na album będący niezłą muzyczną przygodą! Cieszymy się, że możemy zapoznać was z naszą muzyczną twórczością i śledzić wasze reakcje" - dodali obaj basiści.

Wideoklip "Náströnd" Quadvium możecie zobaczyć poniżej:

Album "Tetradōm" nagrała i wyprodukowała Eve. Współproducentem płyty jest Yuma van Eekelen. Za mastering odpowiada Dereck Blackburn z Quiethouse Recording. Okładkę zaprojektował ceniony kalifornijski artysta Travis Smith (m.in. Amorphis, King Diamond, Cynic).

Debiut Quadvium będzie mieć swą premierę 30 maja nakładem Agonia Records. Prężnie działająca wytwórnia z wielkopolskiej Piły przygotowała wersję CD w digipacku, kasetę, trzy edycje winylowe (w tym dwie z plakatem) oraz odsłony cyfrowe.

Quadvium - szczegóły albumu "Tetradōm" (tracklista):

1. "Moksha"

2. "Náströnd"

3. "Apophis"

4. "Ghardus"

5. "Adhyasa"

6. "Sarab"

7. "Eidolon".

