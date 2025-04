L.U.C. odkłada mikrofon do szuflady. "Powinienem się ogarnąć"

Lukasz Rostkowski znany szerzej jako L.U.C. na polskiej scenie zadebiutował ponad dwie dekady temu. Muzyk może chwalić się nie tylko pokaźną dyskografią, ale także sporymi zasługami dla hip-hopu. W 2007 roku, dzięki niemu rap trafił do filharmonii. Co więcej, ścieżka dźwiękowa do filmu "Chłopi" jego autorstwa zgłoszona została jako polski kandydat do Oscara. Teraz Rostkowski podjął decyzję o pożegnaniu się z mikrofonem.