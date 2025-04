Następcę debiutu "Total Lung Capacity" z końca 2022 roku pilotuje właśnie wypuszczony singel "Death Is A Five Letter Word" . Premierową kompozycję zarejestrowano w studiu Smoke Rites HQ pod okiem Adama Ziółkowskiego , basisty Smoke Rites , który zajął się także miksem i masteringiem. Okładkę singla zaprojektował Bartosz Bartol .

Smoke Rites z singlem "Death Is A Five Letter Word" - oblicza kostuchy

"To utwór o obliczach śmierci naszej powszedniej, czającej się w pustych spojrzeniach i małych ludzkich dramatach. Twarz kostuchy bywa banalna, zmęczona, smutna, samotna lub przerażająca. Obecna jest wszędzie i zawsze" - o singlu "Death Is A Five Letter Word" powiedzieli muzycy Smoke Rites.

W utworze "Death Is A Five Letter Word" zaśpiewała gościnnie Monika Adamska-Guzikowska , wokalistka warszawskiej formacji Toń spod znaku psychodelicznego doom / folk / post-metalu.

Singla "Death Is A Five Letter Word" możecie posłuchać poniżej:

Stołeczny Smoke Rites - obchodzący w tym roku pięciolecie działalności - swoją debiutancką EP-kę "The Rite Of The Smoke" wydał w 2021 roku. Materiał ten zebrał pozytywne opinie zarówno w kraju, jak i zagranicą. W marcu 2022 roku w warszawskim Santa Studio we współpracy z inżynierem dźwięku Arkadiuszem "Maltą" Malczewskim zespół nagrał swój pierwszy album studyjny "Total Lung Capacity". Od tamtej pory stoner / doommetalowa formacja z Warszawy zagrała szereg koncertów u boku m.in. grup Bongzilla, O.D.R.A., Artillery i wielu innych.