Dotychczasowy dorobek duetu obejmuje dwie płyty: "The Swell Season" (2006) i "Strict Joy" (2009). Markéta Irglová zapowiadała, że może powstać kolejny album, gdy pozwolą na to zobowiązania Glena Hansarda . Irlandczyk jednak należy do osób mocno zajętych.

W domowym studiu Markety na Islandii (od 2012 r. mieszka w Reykiaviku, gdzie poznała producenta Sturla Míó Þórissona, za którego później wyszła - mają trójkę dzieci) powstały nowe piosenki pod szyldem The Swell Season . Do tej pory duet wypuścił jeden singel - "The Answer Is Yes" z 2023 r.

The Swell Season na dwóch koncertach w Polsce

W przededniu największej jak do tej pory europejskiej trasy grupa zaprezentowała kolejny utwór - "People We Used To Be". Przypomnijmy, że duet zaprezentuje się także na dwóch koncertach w Polsce - w Krakowie (Klub Studio, 23 maja) i Warszawie (Klub Stodoła, 24 maja).

"Ta piosenka powstała z tych szczerych rozmów o związkach - jak pokazujemy różne wersje siebie od tych pierwszych magicznych chwil miesiąca miodowego do trudnych rozdroży, na których decydujemy: czy będziemy patrzeć, jak to się wypala, czy walczyć o to, co ważne?" - mówią Markéta i Glen o "People We Used To Be".

"Ta piosenka doskonale symbolizuje, jak nasz własny związek ewoluował na przestrzeni lat do miejsca, w którym znaleźliśmy siłę w naszej przyjaźni. Chodzi o wzmocnienie i patrzenie w przyszłość - nie tylko dla nas, ale dla każdego, kto przetrwał zmiany i wyszedł z nich silniejszy" - dodają.

Przebojowy duet z filmu "Once". Niepozorny hit dał im Oscara

Przypomnijmy, że para poznała się w 2004 r., kiedy Markéta miała 16 lat. Jej rodzice na organizowany przez siebie festiwal zaprosili grupę The Frames, na czele której stoi Glen Hansard. Podczas pracy nad filmem "Once" (pochodzący z niego singel "Falling Slowly" przyniósł im Oscara) ich relacja z zawodowej przekształciła się także w prywatną, jednak w 2009 r. zakończyli swój związek.

Hansard i Irglová pozostawali przez lata w kontakcie, wzajemnie wspierając się na scenie. Irlandczyk ze swoją partnerką Maire Saaritsą przeniósł się do Helsinek (Finlandia).

