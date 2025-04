Nowa scena na OFF Festival! "Nie ma tu zasad, można robić wszystko"

Dyrektor artystyczny OFF Festivalu, Artur Rojek zapowiada, że nowa scena zadedykowana będzie polskim artystom jazzowym: "Z dumą mogę ogłosić, że podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu zagra nowa scena, w pełni poświęcona polskiej muzyce jazzowej - mBank OFF Jazz Club, na której pojawią się już uznani i najciekawsi nowi artyści"

Katowice staną się w sierpniu stolicą polskiego jazzu. Muzycy przełamując konwencjonalne brzmienie, wplatając inspiracje hip-hopem czy muzyką elektroniczną oraz pokazując, jak wielka siła kreatywna leży w młodych, pokażą, jak bardzo jazz wyewoluował na przestrzeni lat.

"Jesteśmy świadkami fascynującej zmiany pokoleniowej i ogromnie cieszę się, że możemy to pokazać na OFF-ie" - przekazuje Artur Rojek.

Kto wystąpi na OFF Festival?

Wśród nowych artystów reprezentujących jazzową scenę znajdują się:

Raphael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes

Jego występ można opisać jednym zdaniem: "Arcydzieło, w wersji na żywo". Portal Pitchfork docenił wykonania klasycznych utworów jazzowych, za niespotykane oddanie mistycznego brzmienia Johna Coltrane'a. Raphael Rogiński podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu zaprezentuje własne interpretacje kultowych kompozycji. Na wydanym w 2015 roku materiale usłyszeć możemy kawałki Coltrane'a wzbogacone o elementy muzyki afrykańskiej. Dodatkiem do kompozycji są elementy poezji jazzowej Langstona Hughesa.

Kosmonauci

Czyli jazzowy boysband, jak sami o sobie mówią. Zdaniem pozostałych, jest to jeden z najciekawszych zespołów w muzyce improwizowanej. W zeszłym roku grupa wygrała plebiscyt Sanki "Gazety Wyborczej" poświęcony nowym artystom. Warto zaznaczyć, że byli oni pierwszym zespołem na przestrzeni ostatnich 6 lat nagrody.

"Jazz w swoim założeniu jest też bardzo punkowy. Wszystko ze sobą łączy i nie ma tu zasad, można robić wszystko" - twierdzą i z pewnością właśnie tego można spodziewać się po ich występie w Katowicach!

Omasta

Pochodząca z Krakowa ekipa mocno inspiruje się muzyką hiphopową i kulturą uliczną. Zespół miał przyjemność występować m.in. z amerykańską grupą Slum Village, grać w londyńskim klubie Ronnie Scott's oraz zagrać koncert z Peją. Nad swoim debiutanckim krążkiem pracują w Astigmatic Records znanym m.in. z wydawnictw EABS czy Błota. Co ciekawe, podczas tegorocznego festiwalu Omastę zobaczymy aż dwa razy! Zespół zaprezentuje swój premierowy materiał oraz własną interpretację klasyka hip-hopu czyli "Madvillainy" od Madliba i MF DOOMA.

midi 4

Dowodzone przez pianistkę, kompozytorkę i producentkę Malinę Miderę, która prężnie działa z trójmiejską sceną jazzową. Midi 4 zabierze słuchaczy w oniryczny świat baśni, prezentując album "Cats, Dogs and Dwarfs". Materiał miesza subtelne melodie z bitami i improwizacją.

Deux Lynx

Duet perkusisty Miłosza Berdzika i gitarzysty Adama Jędrysika zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty "LYNXTAPE I" wydanej w 2024 roku. Swoją twórczość opisują jako paczkę hiphopowych bitów w eksperymentalnym wydaniu. Adam Jędrysik niedawno nominowany był do Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku Jazz, za płytę "No Soloing, Please". Jako duet mieli okazję grać m.in. z Paktofoniką w wersji live band, Markiem Pospieszalskim czy Pauliną Przybysz.

Lumbago

Wuja HZG współtworzący EABS, Błoto i Kroki oraz Tymek Papior, którego znać możecie z We Do Not Pretend czy składów Alana Wykpisza i Pawła Pańty po wspólnych jammach w warszawskich klubach jazzowych postanowili połączyć siły. Lumbago mocno zakorzenione jest w hip-hopowej kulturze. Słychać tu luz i groove, z którego znane są starsze dzieła tego gatunku. Swój debiutancki krążek nagrali w zaledwie trzy godziny w domowym studiu.

"Płyta jest nieperfekcyjna, bo też nigdy nie miała taka być. Nie poprawialiśmy błędów, tylko płynęliśmy razem z vibem" - mówili w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Ninja Episkopat

Nie dajcie się zwieść i spodziewajcie niespodziewanego, okładka debiutanckiej płyty "All Thoughts Are Bad Thoughts" mogłaby wskazywać, że mamy do czynienia z metalowym zespołem. Plotki głoszą, że ich początkową nazwą miało być samo Episkopat, ale miało to zbyt grzeczny wydźwięk, dlatego do nazwy dodali Ninję. Ich muzyka z czasem przeszła od free jazzu do elektroniki i hip-hopu. Dziś wplatają w nią elementy awangardowe i klubowe. Młodzi muzycy pokażą w Katowicach eksperymentalne oblicze jazzu.

Hania Derej

Swoją przygodę z muzyką zaczęła już w wieku 6 lat, gdy uczyła się gry na fortepianie. Zaledwie 4 lata później komponowała już swoją muzykę, a w wieku 14 lat otrzymała wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim dla młodych twórców. Materiał, który usłyszeć możemy na wydanej w 2024 roku płycie napisała jeszcze w klasie maturalnej. Wcześniej wydała aż 7 albumów o stylistyce ilustracyjno-filmowej. Jej otwarty umysł, wielka kreatywność i przede wszystkim ogromne umiejętności nie pozwalają jej zamykać się na jeden gatunek, dlatego na OFFie spodziewać się możemy wielu eksperymentów.

daltonists

W swojej twórczości łączą elementu dubu, jazzu, afrobeatu i muzyki klubowej. Tak zaskakujące połączenia idą w parze z improwizacją i testowaniem na żywo, co działa, a co nie. Tego właśnie doświadczymy w dolinie Trzech Stawów, gdzie daltonists zagrają materiał z debiutanckiego mini albumu oraz nadchodzącego krążka.

Kto jeszcze pojawi się na OFF Festivalu 2025?

Wśród wcześniej ogłoszonych artystów na OFF Festival 2025 znajdują się: Kraftwerk, James Blake, Fontaines D.C., Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Kneecap, Seun Kuti Amd Egypt 80, Jann, Have A Nice Life, The Hellp, Alan Sparhawk (of Low), Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya, Soft Play, Os Mutantes, Benny Sings, Two Shell, Los Campesinos!, Geordie Greep, Yaeji (DJ), MJ Lenderman, portrayal Of Guilt, Blank Banshee, Elias Rønnenfelt (of Iceage), ||ALA|MEDA|, Wednesday Campanella, Frost Children_, María José Llergo, Envy, Nala Sinephro, Iglooghost, Lambrini Girls, Bad Boy Chiller Crew, Omasta plays Madvillany, Hypnosis Therapy, Mong Tong, Ralphie Choo,.bHP,Berlin Manson, Sunnbrella, Hinode Tapes.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2025 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Na oficjalnej stronie organizatorów dostępne są 3 - dniowe karnety w cenie 692 zł.

