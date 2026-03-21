Jazzowa uczta w Katowicach. Brad Mehldau i Christian McBride razem na scenie

Christian McBride, uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych muzyków współczesnego jazzu, mówi o współpracy z pianistą: "Brad jest słusznie czczony jako jeden z najwybitniejszych pianistów wszech czasów. Jestem bardzo dumny, że jestem jego przyjacielem i współpracownikiem od prawie 35 lat. Był jedną z pierwszych osób, które poznałem po przeprowadzce do Nowego Jorku w 1989 roku, a każde nasze wspólne granie nadal jest dla mnie inspirującym doświadczeniem".

Brad Mehldau, nazywany przez NPR "jednym z najwybitniejszych żyjących pianistów", podkreśla wyjątkowość duetu: "Granie z Christianem w tym duecie to spełnienie marzeń. Zwłaszcza w tej konfiguracji, jest jednocześnie radosne i onieśmielające. Jego poziom wyrafinowania i swingu, siły emocjonalnej i wdzięku jest niezrównany - nie tylko pod względem tego, co osiągnął w grze na swoim instrumencie, ale także jako jeden z najsilniejszych głosów w muzyce w ogóle, będący u szczytu swojej kariery. Jestem zaszczycony, że mogę występować z nim na scenie".

Długoletnia współpraca i niezapomniane projekty

Ta muzyczna bliskość trwa od dekad, a owocem przyjaźni są liczne projekty, w tym albumy MoodSwing (1994), RoundAgain (2020) oraz LongGone (2023), nagrany wspólnie z Joshuą Redmanem i Brianem Bladem. Każdy z tych projektów pokazał zdolność Mehldau i McBride'a do tworzenia muzyki, która łączy techniczną perfekcję z emocjonalną głębią, zdobywając uznanie krytyków i publiczności na całym świecie.

Jazz One Night - wydarzenia z duszą

Koncert w Katowicach jest organizowany przez agencję Jazz One Night, która specjalizuje się w tworzeniu prestiżowych wydarzeń jazzowych. Jacek Sołkiewicz, dyrektor artystyczny cyklu i właściciel butikowej wytwórni Jazzmotional, podkreśla znaczenie tego wydarzenia: "Chcemy, by Jazz One Night stało się synonimem niezwykle emocjonalnych spotkań z muzyką jazzową na najwyższym poziomie. Dla nas jazz ma wiele oblicz. Muzyka jest oczywiście najważniejszym z nich, ale będziemy łączyć ją z innymi dziedzinami sztuki, tak aby zapewnić jak najgłębsze doświadczenie tego fenomenu. Przyjęcie naszego zaproszenia przez dwóch ikonicznych muzyków jazzowych, takich jak Brad Mehldau i Christian McBride, jest dla nas wielkim zaszczytem i wyzwaniem. Jestem pewien, że ten marcowy wieczór w NOSPR zostanie zapamiętany przez wszystkich miłośników jazzu jako wyjątkowe przeżycie".

Koncert odbędzie się 29.03 w NOSPR

Unikalna okazja dla fanów jazzu

Występ w Katowicach będzie zwieńczeniem europejskiej trasy koncertowej, która już teraz notuje fenomenalną frekwencję. Na scenie spotkają się laureaci łącznie 12 nagród Grammy - Brad Mehldau zdobył jedną, a Christian McBride aż jedenaście. Koncert zaplanowano na 90 minut pełnych maestrii i emocji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. NOSPR, z doskonałą akustyką i przestrzenią przystosowaną do muzyki jazzowej, stanowi idealną scenę dla takiego wydarzenia.

Bilety będą dostępne od 28 października w kasach NOSPR, na stronie internetowej instytucji oraz w serwisie Bilety24.pl. To ostatnia szansa, aby zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wieczorze.

