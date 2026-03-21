Głośna awantura między Usherem a Justinem Bieberem. "Sytuacja była o krok od bójki"

Do sytuacji miało dojść 15 marca w legendarnym Chateau Marmont w West Hollywood. Na miejscu nie brakowało największych nazwisk - od Michaela B. Jordana i Ryana Cooglera, przez Emmę Stone i Timothée Chalameta, aż po Taylor Swift. Wśród gości pojawił się także Justin Bieber z żoną Hailey.

Jak informuje TMZ, to właśnie tam Usher miał podejść do swojego dawnego podopiecznego "z energią i złością". Chwilę później między artystami wywiązała się gwałtowna wymiana zdań. Część relacji sugerowała nawet, że "sytuacja była o krok od bójki".

Inne źródła tonują jednak nastroje: "To nie była prawdziwa bójka, ale starcie było bardzo ostre i ton rozmowy znacznie się podniósł".

Na miejscu nie interweniowały służby, a dokładny powód konfliktu pozostaje nieznany.

Historia, która połączyła ich na lata

Relacja Ushera i Justina Biebera sięga początków kariery kanadyjskiego wokalisty. To właśnie gwiazdor R&B, wspólnie ze Scooterem Braunem, pomógł mu zaistnieć w branży i podpisać pierwszy poważny kontrakt. Przez lata uchodzili za duet niemal nierozłączny, a Usher często określał młodszego kolegę mianem "brata".

Z czasem jednak ich drogi zaczęły się rozchodzić. Według medialnych doniesień Bieber w ostatnich latach coraz wyraźniej dystansował się od osób związanych z jego przeszłością, co mogło odbić się także na tej relacji.

Cień Super Bowl i niewypowiedziane napięcia

W tle pojawiają się również wcześniejsze sytuacje, które mogły wpłynąć na obecne relacje. Jedną z nich była odmowa Biebera dotycząca występu podczas Super Bowl Halftime Show w 2024 roku, którego gwiazdą był Usher. Artysta odniósł się do tego publicznie, starając się nie zaogniać sytuacji:

"Szanuję to i rozumiem, że chce teraz opowiedzieć inną historię. Rozmawialiśmy krótko i zrobimy coś razem w przyszłości. Nie ma między nami żadnej złej krwi".

W tym samym wywiadzie dodał:

"On jeszcze wystąpi na Super Bowl. Powiem to wprost - w przyszłości. Ma karierę, która na to zasługuje".

Choć obie strony nie skomentowały zajścia z oscarowej nocy, sprawa błyskawicznie obiegła media i rozpaliła fanów. Tym bardziej że chodzi o jedną z najważniejszych relacji w historii współczesnego popu.

