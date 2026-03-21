Rodzinny konflikt Beckhamów przybiera na sile. Nicola Peltz dolewa oliwy do ognia

Od miesięcy media śledzą pogarszające się relacje między Brooklynem Beckhamem a jego rodzicami. Syn byłej gwiazdy piłki nożnej i byłej Spice Girl coraz wyraźniej dystansuje się od rodzinnego domu. W styczniu 2026 roku opublikował w mediach społecznościowych wpisy, w których zarzucił rodzicom nadmierną kontrolę nad jego życiem oraz próbę wpływania na przekaz medialny dotyczący jego małżeństwa.

Padły również poważniejsze oskarżenia. Brooklyn zasugerował, że jego najbliżsi mieli próbować "zniszczyć" jego związek z Nicolą Peltz. Choć David i Victoria Beckham nie odnieśli się publicznie do tych słów, według doniesień z ich otoczenia cała sytuacja jest dla nich niezwykle bolesna. Mimo napięć para nadal pojawia się razem publicznie, starając się zachować wizerunek spójnej rodziny.

Symbolicznym momentem okazały się także ostatnie urodziny Brooklyna, które świętował bez udziału rodziców. Oni sami ograniczyli się do publikacji archiwalnych zdjęć syna i emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych.

Nicola Peltz o "drugiej rodzinie" Brooklyna

Na tle tej rodzinnej burzy zupełnie inny obraz wyłania się z wypowiedzi Nicoli Peltz. W rozmowie z magazynem "Elle" aktorka podkreśliła, że jej mąż znalazł pełne wsparcie w jej domu rodzinnym.

"Przyjęli go jak własnego syna" - powiedziała, odnosząc się do swoich rodziców, miliardera Nelsona Peltza i modelki Claudii Heffner-Peltz.

Jak dodała, Brooklyn świetnie odnajduje się w relacjach z jej rodzeństwem. "Uwielbia grać w piłkę nożną z moimi braćmi" - zaznaczyła. Ten pozornie niewinny komentarz część obserwatorów odebrała jako subtelną aluzję do jego relacji z ojcem.

Peltz nie szczędziła także ciepłych słów pod adresem męża. "Wspiera moje marzenia i jest najsłodszy, kiedy jestem dla siebie zbyt surowa. Ma największe serce na świecie" - podkreśliła.

Wymowne gesty w mediach społecznościowych

Oziębienie relacji z rodziną Beckhamów widać również w aktywności Brooklyna w sieci. W czasie brytyjskiego Dnia Matki nie wspomniał o Victorii Beckham. Zamiast tego opublikował zdjęcie z teściową, kierując do niej serdeczne życzenia urodzinowe.

"Wszystkiego najlepszego dla najlepszej teściowej. Bardzo cię kocham i mam nadzieję, że miałaś wspaniały dzień" - napisał.

Według najnowszych informacji Brooklyn utrzymuje obecnie regularny kontakt jedynie ze swoim dziadkiem. Relacje z rodzicami pozostają chłodne, a dystans między stronami nie maleje.

