Justyna Steczkowska zwyciężyła w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji 2025 . Artystka już w maju pojedzie do Bazylei, gdzie reprezentować będzie Polskę z utworem "Gaja" . Utwór zdobył ogromne poparcie wśród publiczności - blisko 40 proc. głosujących w preselekcjach wybrało propozycję diwy.

Piosenką "Gaja" Justyna Steczkowska powróciła do swoich korzeni - brzmień tajemniczych i mistycznych. Tekst napisany został w języku polskim i angielskim, jednak w utworze pojawia się także wers, który artystka wykrzykuje w zupełnie innym języku. Już w momencie premiery eurowizyjnego hitu słowa te wywołały burzę wśród słuchaczy. Wielu z nich do tej pory nie wie, co oznaczają magiczne słowa, wyśpiewywane przez Steczkowską.

Piosenkarka opublikowała w sieci filmik, w którym postanowiła wyjaśnić znaczenie słowiańskich agm, które pojawiają się w piosence. "Co oznaczają słowiańskie agmy w piosence 'Gaja'? No więc 'zargo' to energia zdrowia i sukcesu. 'Gara' przywołuje dobrą energię i pomaga rozwiązać problemy życiowe. 'Jarum' to agma sprawiedliwości, ale pozwala też wydobyć się z trudnych sytuacji. (...) 'Jarga' przede wszystkim oczyszcza ze złych energii i pozwala zachować zdrowie. 'Jarga' to zdrowie" - opowiedziała Steczkowska w nagraniu, które trafiło na profil TVP.