Obwołani "mistrzami majestatycznej melancholii" Szwedzi z grupy Katatonia ogłosili właśnie szczegóły nowego albumu studyjnego. "Nightmares as Extensions of the Waking State" pojawi się 6 czerwca nakładem Napalm Records.

Katatonia i nowa płyta "Nightmares as Extensions of the Waking State" (tracklista):

1. "Thrice"

2. "The Liquid Eye"

3. "Wind of no Change"

4. "Lilac"

5. "Temporal"

6. "Departure Trails"

7. "Warden"

8. "The Light Which I Bleed"

9. "Efter Solen"

10. "In the Event of".