Grubson odwołuje nadchodzące koncerty. "Potrzebny jest jeszcze jeden zabieg"

"Od stycznia do marca zrobiłem sobie przerwę od koncertowania, żeby przejść skomplikowane zabiegi stomatologiczne. Wszystko miało się zamknąć w tych kilku miesiącach, ale okazało się, że niestety początkiem kwietnia potrzebny jest jeszcze jeden zabieg. Po nim nie będę miał wystarczająco czasu na regenerację, żeby zagrać dla Was pełny koncert na takim poziomie, na jaki zasługujecie. Powrót na scenę możliwy będzie dla mnie dopiero po 20 kwietnia" - przekazał Grubson .

Muzyk wyraził smutek z powodu zaistniałej sytuacji oraz zapowiedział, że planuje się odwdzięczyć cierpliwym fanom: "Wiem, że wielu z Was czekało na te koncerty i strasznie mi przykro, że muszę Was zawieść. Dzięki za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość. Obiecuję, że jak tylko wrócę do pełni sił, to odwdzięczę się Wam z nawiązką".