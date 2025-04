Coachella 2025 trwa w najlepsze. Tuż po starannie skonstruowanym występie Lady Gagi na festiwalu, to właśnie set Charli XCX jest nazywany kolejnym, który zasługuje na uznanie i gromkie brawa. Gwiazda i twórczyni "brat summer" zaprosiła na scenę swoich przyjaciół, z którymi współpracowała przy jej ostatnim krążku.

Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową ilość fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk.