Swoje największe przeboje Eros Ramazzotti zaśpiewa 8 kwietnia 2026 r. w Tauron Arenie Kraków. Będzie to jedyny polski przystanek w ramach trasy "Una Storia Importante World Tour" .

Przedsprzedaż biletów dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis rozpocznie się 16 kwietnia o godzinie 10:00, do sprzedaży ogólnej bilety trafią dzień później, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

Eros Ramazzotti przyjedzie do Polski. "Jego muzyka ma niezwykłą moc"

"Eros Ramazzotti to artysta, który od lat łączy pokolenia. Jego muzyka ma niezwykłą moc - porusza, wzrusza, przypomina o tym, co w życiu najważniejsze. Wieczór w Krakowie będzie pełen emocji, pięknych wspomnień i muzyki, która nie zna granic. Jestem przekonany, że każdy, kto choć raz zakochał się przy dźwiękach 'Più bella cosa' czy 'Cose della vita', będzie chciał przeżyć to raz jeszcze, tym razem na żywo" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Erosa Ramazzottiego w Polsce w 2026 r.