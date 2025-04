Rod Stewart na scenie zadebiutował w latach 60. Za jego wyjątkowe zasługi w świecie muzyki w 1994 został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, a w 2016 r. został uhonorowany tytułem szlacheckim za artystyczne osiągnięcia oraz działalność charytatywną. Wiek piosenkarza budzi wiele pytań co do jego zdolności występowania na scenie. Mimo tego 80-letni gwiazdor we wpisie na Instagramie zdradził, że w ogóle nie myśli o emeryturze.