Daty 31. edycji Pol'and'Rock Festivalu znamy już od zakończenia ubiegłorocznej odsłony. To wówczas na telebimach ujawniono, że niebiletowana impreza odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia na terenie lotniska w Czaplinku-Broczynie (woj. zachodniopomorskie). W tym miejscu festiwal pod wodzą Jurka Owsiaka do tej pory zorganizowano trzykrotnie.

"Uruchomiliśmy wszystkie miejsca, które mogą Was gościć na Najpiękniejszym Festiwalu Świata - innych już nie będzie! Jak pamiętacie, rok temu pierwsza pula rozeszła się bardzo szybko i organizowaliśmy dodatkową przestrzeń. Obecna pula to dokładnie to, co finalnie było przygotowane na ubiegłorocznym Festiwalu" - czytamy we wpisie.