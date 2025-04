Druga płyta - "Let The Power Fall" z 1971 r. - zawierał mocno polityczne teksty związane z sytuacją w ojczyźnie wokalisty. Tytułowa piosenka stała się hymnem zwycięskiej kampanii Ludowej Partii Narodowej, jednej z dwóch głównych sił Jamajki, a Max Romeo stał się obok Boba Marleya ikoną zaangażowanego reggae.

Wydany w 1976 r. album "War Ina Babylon" uznawany jest za arcydzieło reggae. To z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "War Ina Babylon" czy "Chase the Devil" , które wykorzystywane były m.in. przez Jaya-Z i The Prodigy .

W 1980 r. Max Romeo gościnnie zaśpiewał w utworze "Dance (Pt. 1)" na płycie "Emotional Rescue" grupy The Rolling Stones. Gitarzysta Stonesów Keith Richards zrewanżował się zagraniem na płycie Romeo "Holding Out My Love to You", który także współprodukował, jednak nie przełożyło się to na amerykańską karierę.