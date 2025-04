Nicki Minaj została uznana przez redakcję Billboardu za najlepszą raperkę wszech czasów. Serwis uargumentował swój wybór osiągnięciami na listach przebojów, wpływem na kulturę popularną, poczuciem stylu raperki, jej teledyskami i pomocą początkującym artystom. Co ciekawe, tuż za Nicki Minaj, na 2. miejscu uplasowała się Missy Elliott , zaś Lauryn Hill , przez wielu uważana za kultową postać w rapie, zamknęła podest "wielkiej trójki".

"Niektóre z największych arcydzieł dzisiejszego rapu zostały stworzone przez kobiety - w tym 'The Miseducation of Lauryn Hill' Lauryn Hill, która zdobyła pięć nagród Grammy, 'Pink Friday' Nicki Minaj, która uzyskała certyfikat potrójnej platynowej płyty, a teraz szanowany projekt Doechii, 'Alligator Bites Never Heal', nagrodzony nagrodą Grammy. Gatunek [rap] nie porusza się bez kobiet. Przy dzisiejszej fali artystów wyprzedzających konkurencję, od Megan Thee Stallion po Cardi B, GloRillę i Latto, trudno sobie wyobrazić, czym byłby hip-hop, gdyby kobiety MC nie miały głosu w ciągle rozwijającej się ewolucji gatunku" - stwierdził Billboard, nazywając tym samym Nicki Minaj najlepszą raperką.