Must Be The Music

Must Be The Music

Dodajmy, że utwór "Dwoje ludzieńków" do wiersza Bolesława Leśmiana to już trzeci duet sanah z Soblem - wcześniej razem nagrali przebój "Cześć, jak się masz?" (ponad 138 mln odsłon) i "Wynalazek Filipa Golarza" do tak zatytułowanego filmu o przygodach Pana Kleksa .

"Ależ to była przygoda piękna, cudna! Siedzę sobie właśnie w domku i myślę jak mi tutaj dobrze z Wami. Mam szczęście, że mam fanów wspaniałych, co kochają, to co kocham ja, czyli poezyje. To jest kreeeejzi, że nasze drogi się splotły i mogę dla Was śpiewać ukochane wiersze i to jeszcze z moimi idolami" - napisała sanah na Instagramie.