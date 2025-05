Pieniądze nie są bez znaczenia. Przygotowanie i organizacja tak wielkiego show to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. To także rekrutacja ekip technicznych, wolontariuszy i dostosowanie infrastruktury do przyjęcia dziesiątek a nawet setek tysięcy turystów i fanów. Przedstawiciele szwedzkiej telewizji publicznej (reprezentanci tego kraju mają zdaniem bukmacherów największe szanse na triumf w Bazylei) już zapowiedziały, że w przypadku zwycięstwa grupy KAJ następny konkurs będzie wyjątkowo skromny, budżetowy i być może zorganizowany w małym mieście, np. 30-tysięczny Örnsköldsvik. Zeszłoroczny gospodarz, Malmö już zapowiedziało, że nie zamierza gościć uczestników następnego show. Zainteresowanie przedsięwzięciem wyraziła szwedzka stolica, Sztokholm.