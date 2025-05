To oni mają największe szanse na wygranie Eurowizji. Faworyci korzystają ze wsparcia Polaków

Według przewidywań, największą szansę na wygranie tegorocznej edycji Eurowizji ma Szwecja.

Reprezentanci: Zespół KAJ (Kevin Holmström, Axel Åhman, Jakob Norrgård)

Utwór: "Bara Bada Bastu"

Język: szwedzki

Szwedzi postawili w tym roku na lekkość i humor. Zespół KAJ, znany ze sceny komediowej, zaprezentował piosenkę o... saunowaniu. "Bara Bada Bastu" to pełna dystansu, wpadająca w ucho propozycja, która od pierwszego półfinału prowadzi w rankingach bukmacherów.

Nie byłoby tego sukcesu bez Polaka - Roberta Skowrońskiego, producenta mieszkającego w Skandynawii. To on odpowiada za muzyczną oprawę utworu i pomysł, by przez trzy minuty przedstawić kompletny rytuał sauny. "Ludzie potrzebują piosenek, które przynoszą radość i pozwalają na chwilę zapomnieć o otaczającej rzeczywistości" - podkreślał Skowroński w rozmowie z RMF24.

Rozwiń

Austria i "Wasted Love". Bukmacherzy dają im drugie miejsce

Reprezentant: JJ (Johannes Pietsches)

Utwór: "Wasted Love"

Język: angielski

Austriacki wokalista JJ ma 24 lata i pochodzi z Wiednia. Urodził się jako Johannes Pietsches, a jego mama jest Filipinką. Muzyczną karierę rozpoczął w programie "The Voice UK", gdzie dotarł do ćwierćfinału.

"Wasted Love" to nowoczesny popowy utwór z emocjonalnym tekstem, który ma szansę dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy. W sukcesie JJ-a pomaga Wojciech Kostrzewa - polski producent znany z ubiegłorocznej wygranej Nemo ("The Code"). To właśnie on współprodukował austriacki numer, a także pomagał przy innych tegorocznych propozycjach.

"Kibicuję wszystkim biało-czerwonym ekipom" - napisał Kostrzewa w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Holandia z francuskim akcentem. Największe zaskoczenie językowe

Reprezentant: Claude (Claude Kiambe)

Utwór: "C'est La Vie"

Język: francuski, angielski

Claude urodził się w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga), a do Holandii trafił jako dziecko. Z muzyką związany jest od najmłodszych lat - debiutował w holenderskim "The Voice Kids", a jego single pokrywają się dziś platyną.

W tym roku Claude postawił na język francuski, co jest historyczną decyzją - Holandia po raz pierwszy wystawia utwór niemal w całości po francusku. "C'est La Vie" to melodyjna ballada o nadziei i akceptacji, która zyskała sympatię wielu fanów. Choć bukmacherzy nie stawiają go w ścisłej czołówce, artysta uważany jest za "czarnego konia" konkursu.

Rozwiń

Finlandia prowokuje. "Ich komme" wzbudza kontrowersje

Reprezentantka: Erika Vikman

Utwór: "Ich komme"

Język: fiński, niemiecki

Fińska wokalistka Erika Vikman to jedna z najbardziej wyrazistych postaci tegorocznej Eurowizji. Znana ze skandalizujących tekstów i widowiskowych występów, tym razem postawiła na niemiecki utwór o silnym feministycznym wydźwięku.

"Ich komme" ("Nadchodzę") wzbudziło sprzeczne emocje - Europejska Unia Nadawców zażądała zmiany choreografii i bardziej stonowanych kostiumów. "Powiedziano mi, że mam się zakryć" - żartowała Erika w wywiadzie.

Choć część fanów zachwyca się jej charyzmą i odwagą, inni krytykują przesadną prowokację i brak głębi. Niezależnie od opinii, Vikman nie pozwala o sobie zapomnieć.

Rozwiń

Izrael i Juwal Rafael. Talent w ogniu kontrowersji

Reprezentantka: Juwal Rafael

Utwór: "New Day Will Rise"

Język: angielski, francuski, hebrajski

Izraelska reprezentantka Juwal Rafael została wyłoniona w krajowym programie "Ha-Kochav Ha-Ba" ("Wschodząca gwiazda"). 25-latka ma za sobą trudne doświadczenia, ale też niezwykłą sceniczną siłę, którą przekłada na emocjonalne wykonanie swojej piosenki.

Jej występ na próbach generalnych został zakłócony przez gwizdy i polityczne manifestacje widzów - część publiczności wywieszała flagi i transparenty, co spotkało się z reakcją organizatorów. "To niełatwa sytuacja, ale jestem tutaj, by dać ludziom muzykę i nadzieję" - powiedziała w krótkim oświadczeniu.

"New Day Will Rise" to ballada z przesłaniem pokoju, którą Juwal wykonuje z wielkim zaangażowaniem. Czy uda jej się przebić przez kontrowersje i dotrzeć do widzów?

Rozwiń

Finał Eurowizji 2025 odbędzie się 17 maja w Bazylei. Czy sukces Polaków zza kulis przełoży się na triumf ich reprezentacji? A może Justyna Steczkowska zaskoczy wszystkich i zapisze się w historii konkursu?

Tak Polak ze Szwajcarii wspiera Justynę Steczkowską Interia.pl INTERIA.PL