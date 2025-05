Trwa 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. Za nami dwa półfinały, w których głosami widzów zostali wyłonieni finaliści. Już w sobotę, 17 maja, dowiemy się, który z uczestników zwycięży w ostatecznej rywalizacji. Reprezentantką Polski w tegorocznym konkursie jest Justyna Steczkowska. Wokalistka podczas półfinału zachwyciła w widowiskowym wykonaniem piosenki "Gaja", efektami specjalnymi, energiczną choreografią i ryzykownymi akrobacjami, dzięki czemu awansowała do kolejnego etapu. W finale wystąpi jako piętnasta i zamierza powtórzyć spektakularne show.

Justyna Steczkowska nie ukrywa, że jej marzeniem jest znalezienie się w najlepszej dziesiątce reprezentantów w finale Eurowizji 2025. Wierni fani artystki liczą natomiast na zwycięstwo. Warto przypomnieć, że gdyby diwie udało się wywalczyć pierwsze miejsce na podium, pobiłaby konkursowy rekord Polski. Do tej pory najwyższym miejscem, jakie zajął nasz reprezentant, była pozycja numer dwa. Pamiętny moment miał miejsce w 1994 r. i był wielkim sukcesem Edyty Górniak.

Polsce nigdy nie udało się zwyciężyć Konkursu Piosenki Eurowizji, jednak już kilkukrotnie nasi przedstawiciele uzyskiwali wystarczającą liczbę punktów, aby znaleźć się w najlepszej dziesiątce. Oto pięciu reprezentantów, którzy do tej pory najlepiej poradzili sobie w muzycznej rywalizacji.

Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji w 1994 r. To najlepszy wynik Polski

1994 r. to pamiętna chwila dla polskich miłośników Eurowizji. Nasz kraj debiutował wówczas w konkursie, a nasza reprezentantka osiągnęła jednocześnie sukces, jakiego nie powtórzył żaden z późniejszych polskich artystów. 21-letnia wówczas Edyta Górniak zaprezentowała europejskiej publiczności poruszającą piosenkę "To nie ja", którą skradła serca jury oraz widzów. Dzięki zjawiskowej balladzie otarła się o zwycięstwo, ostatecznie zajmując drugie miejsce w końcowej klasyfikacji.

Polska poza podium. Siódme miejsce na Eurowizji to nasz drugi najlepszy wynik

Polska przez długi czas omijała podium, a nawet pierwszą piątkę eurowizyjnych finałów. W 2003 r. miłośnicy konkursu odzyskali nadzieję na to, że nasi reprezentanci mogą zająć wysokie miejsce w rywalizacji. Grupa Ich Troje, z charakterystycznym Michałem Wiśniewskim na czele, zwróciła wówczas na siebie uwagę publiczności, zajmując w konkursie zaszczytne siódme miejsce. Piosenka "Keine Grenzen", wykonywana w trzech językach, oraz widowiskowe show pełne emocji sprawiły, że Polacy zostali dobrze zapamiętani. Choć w 2007 r. zespół powrócił na Eurowizję z piosenką "Follow My Heart", nie osiągnął już tak dużego sukcesu - nie zakwalifikował się nawet do finału.

Michał Szpak wywalczył Polsce jedno z najlepszych miejsc na Eurowizji

Polska znalazła się w najlepszej dziesiątce państw na Eurowizji jeszcze tylko raz - w 2016 r. Wówczas krajowe preselekcje zwyciężył Michał Szpak, który wyruszył na podbój Europy z piosenką "Color of Your Life". Artysta zaprezentował na sztokholmskiej scenie mocny utwór, którym oczarował szczególnie widzów. W głosowaniu publiczności udało mu się zająć trzecie miejsce! Niestety jurorzy pogrzebali szansę Szpaka na zwycięstwo - swoimi notami uplasowali go dopiero na przedostatnim miejscu. Finalnie Polak zakończył konkurs na ósmej pozycji i był ostatnim reprezentantem naszego kraju, któremu udało się przebić magiczną barierę pierwszej dziesiątki.

W 1997 r. Polska znalazła się tuż za pierwszą dziesiątką. Anna Maria Jopek zachwyciła na Eurowizji

Trzy lata po historycznym występie Edyty Górniak na eurowizyjnej scenie w barwach Polski wystąpiła Anna Maria Jopek. Artystka była wówczas jeszcze przed debiutem, a konkursowa piosenka "Ale jestem" zwiastowała jej pierwszy album. Co ciekawe, tuż przed występem na dublińskiej scenie, Polka złamała nogę. Show nie należało więc do najłatwiejszych - Anna Maria Jopek zmuszona była zaśpiewać w ciężkiej sukni, która ukrywała co nieco, lecz nie należała do najwygodniejszych. Pomimo przeciwności losu po pierwszych próbach piosenkę "Ale jestem" eksperci typowali do pierwszej trójki, lecz ostatecznie uplasowała się ona na miejscu jedenastym.

Przez kilka lat nie mogliśmy wejść nawet do finału. Krystian Ochman przerwał złą passę Polaków na Eurowizji

W 2022 r. wysłannikiem Polski na Eurowizji został Krystian Ochman. Artysta zakończył złą passę naszego kraju - od kilku lat bowiem nie mogliśmy wyjść nawet z półfinałów. Piosenką "River" najpierw wywalczył sobie udział w finale, a następnie zdobył zaszczytne 12. miejsce. Co ciekawe, bukmacherzy przewidywali wówczas, że wokalista odniesie większy sukces, zajmując miejsce w pierwszej piątce, jednak ostatecznie okazało się, że nie mieli racji. Mimo to występ Ochmana przyniósł Polakom ogrom radości i powód do domy.

Półfinalistka "Must Be The Music" doprowadziła jurorkę do płaczu Polsat Polsat Promocja