Z kolei dołączona do książki płyta zawiera jedenaście utworów (osiem z nich nie było wcześniej publikowanych): od unikatowego fragmentu z legendarnej piwnicy w rodzinnym domu Skrzeków z 1971 roku po przedostatnie wykonanie "Freedom With Us" w 1980 roku.

Po roku wrócił do Siemianowic Śląskich, by wraz z Antymosem Apostolisem (gitara) i Jerzym Piotrowskim (perkusja) stworzyć zespół Silesian Blues Band, w którym gra m.in. na klawiszach, basie, harmonijce ustnej i skrzypcach. Od 1972 r. muzycy ci wraz z Czesławem Niemenem , Helmutem Nadolskim i Andrzejem Przybielskim, koncertowali i nagrywali jako Grupa Niemen (płyty "Strange Is This World" i "Ode to Venus"), ale na skutek silnych osobowości Skrzeka i Niemena ich drogi się rozeszły.