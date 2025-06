Justyna Steczkowska oskarża TVP. "Złamali mi serce"

Justyna Steczkowska , tegoroczna reprezentantka Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei, mimo zajęcia 14. miejsca w klasyfikacji ogólnej, zyskała ogromne uznanie wśród widzów, plasując się na 7. pozycji w głosowaniu publiczności. Jej piosenka "Gaja" poruszyła serca fanów i zjednoczyła wielu Polaków, jednak - jak się okazuje - nie wystarczyło to, by otrzymała zaproszenie na prestiżowy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaraz po powrocie do kraju Steczkowska została gorąco przywitana przez fanów na lotnisku i pojawiła się na Polsat Hit Festiwalu w Sopocie , gdzie wykonała eurowizyjny utwór. Jednak brak obecności w Opolu wywołał wiele pytań i domysłów.

Justyna Steczkowska z żalem do TVP: "Złamali mi serce"

"Złamali mi serce brakiem szacunku do pracy" - napisała Steczkowska, wzbudzając tym samym falę komentarzy i domysłów wśród fanów.

Wielu zaczęło pytać, co dokładnie wydarzyło się między artystką a publicznym nadawcą. Głos w sprawie zabrał Bartek Fetysz - tłumacz towarzyszący Steczkowskiej podczas Eurowizji.

Tłumacz zabiera głos: "To szczyt bezczelności"

Fetysz ujawnił, że powodem napięć może być właśnie pominięcie Justyny Steczkowskiej przy zaproszeniach do Opola.

"Dla mnie - szczyt bezczelności, bo zamiast należnej jej korony za trzydziestolecie pracy artystycznej, które w tym roku obchodzi, otrzymała wilczy bilet i to woła o pomstę do... Ano właśnie, do kogo?" - pytał retorycznie Fetysz.