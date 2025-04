"Kolega Cugowskiego ze szkolnej ławy. Główny kompozytor Budki Suflera. W latach 1970-77 grał na gitarze basowej, a od płyty 'Ona przyszła prosto z chmur' na instrumentach klawiszowych" - tak Romualda Lipkę przedstawia oficjalna strona Budki Suflera.

"Operuje charakterystyczną, porywającą tłumy melodyką, która łączy pierwiastki rocka i popu z rozlewnym, typowo słowiańskim liryzmem. Pisał również piosenki dla wybitnych dam polskiej estrady: Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Zdzisławy Sośnickiej, Maryli Rodowicz i Ireny Santor" - głosi biograficzna notka.

Romuald Lipko: Jego piosenki śpiewała cała Polska

To właśnie Romuald Lipko był liderem i głównym twórcą największych przebojów Budki Suflera. 3 kwietnia pochodzący z Lublina muzyk skończyłby 75 lat.

Wystarczy tylko kilka tytułów, by sobie przypomnieć, że współtworzone przez klawiszowca utwory śpiewała przez kilka dekad cała Polska: "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", "Bal wszystkich świętych", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz", "Twoje radio", "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da" czy "Martwe morze".

Do tego dodajmy piosenki, które Lipko stworzył dla m.in. Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać"), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr", "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd"), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko"), Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę"), Ireny Jarockiej ("Nie odchodź jeszcze"), Ireny Santor ("Jeszcze kochasz mnie") i Eleni ("Postaw na mnie, a zatrzymam deszcz").

W 2014 roku Budka Suflera ogłosiła, że kończy działalność, jednak lider nie wytrzymał zbyt długo poza sceną. Raptem rok później powołał Romuald Lipko Band, z którym wykonywał najbardziej znane kompozycje klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie towarzyszyli mu wokaliści, z którymi współpracował tworząc nowe projekty muzyczne.

W połowie 2019 r. Budka Suflera wróciła na estradę w nowym składzie, z Robertem Żarczyńskim jako wokalistą i singlem "Gdyby jutra nie było". Od reaktywacji odcinał się wieloletni wokalista Krzysztof Cugowski, który postawił na solową karierę. Zespół zapowiedział nowy album oraz trasy koncertowe.

To było ostatnie życzenie Romualda Lipki

Szybko okazało się, że plany trzeba zweryfikować, gdyż w lipcu 2019 r. u Lipki zdiagnozowano nowotwór dróg żółciowych wątroby. Muzyk trafił do szpitala, ale okazało się, że choroba rozwija się błyskawicznie - Romuald Lipko zmarł 6 lutego 2020 r. na niespełna dwa miesiące przed 70. urodzinami.

Jego wieloletni przyjaciel i perkusista Budki Suflera Tomasz Zaliszewski później zdradził, że na kilka miesięcy przed śmiercią Lipko miał tylko jedno życzenie. Na próbie, w której uczestniczył także basista Mietek Jurecki, lider ujawnił, że ma kiepskie wyniki badań.

"Powiedział: 'Słuchajcie chłopaki, gdyby się coś stało, to o jedno was proszę - grajcie moje piosenki, dopóki uznacie, że możecie grać, bo tylko to po mnie zostanie'" - wspominał później Zeliszewski w Radiu Złote Przeboje.

"Dałem mu słowo, że to zrobię. Więc proszę mnie nie pytać, dlaczego wchodzę na scenę. Nie ma takiej siły, która by mnie zatrzymała - złośliwość, krytyka, głupota czy chęć zawłaszczenia... Mam to gdzieś. Będę grał, bo dałem słowo przyjacielowi" - podkreślił perkusista.

W 2020 r. ukazała się płyta "10 lat samotności" nagrana pod szyldem Budka Suflera & Felicjan Andrzejczak, zawierająca utwory skomponowane w całości przez Romualda Lipkę. Z kolei pod koniec 2022 r., początkowo w serwisach streamingowych (wydanie fizyczne dostępne było od lutego 2023 r.) pojawił się album "Skaza", na którym partiami wokalnymi podzielili się Robert Żarczyński, Irena Michalska i Jacek Kawalec.

"Niezwykle ważnym dla nas elementem przy pracy nad nowymi utworami jest życzliwość i akceptacja rodziny Romka: żony Doroty i syna Remiego" - podkreślali muzycy z okazji premiery "Skazy".

