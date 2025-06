W tym roku odbędzie się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w opolskim amfiteatrze! Jest to wielkie święto muzyki, które od lat gości największe gwiazdy estrady. Od 12 do 15 czerwca na prestiżowej scenie zaprezentują się m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Roxie Węgiel, Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Ewa Bem, Majka Jeżowska, Ralph Kaminski, Andrzej Seweryn czy Filip Lato .

Eurowizyjny hit Steczkowskiej podbił serca zarówno zagranicznych, jak i polskich fanów, lecz - jak widać - nie wystarczyło to, aby zaprosić wokalistkę na festiwal w Opolu. Decyzja Telewizji Polskiej zaskoczyła nie tylko słuchaczy, lecz także samą zainteresowaną. Reprezentantka Polski wyraziła swoje głębokie rozczarowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Złamali mi serce brakiem szacunku do pracy" - napisała Steczkowska kilka dni temu.

W internecie pojawiły się setki komentarzy, w których fani wsparli gwiazdę. Przez ostatnie kilka dni popularność w mediach społecznościowych zdobył także hasztag "muremzajustyną" , który słuchacze dodają do swoich wpisów, aby zwrócić uwagę TVP na niesprawiedliwość, jakiej się dopuściła. Skala odzewu widzów jest ogromna, co udowadnia, że Justyna jest obecnie gwiazdą, która obowiązkowo powinna pojawić się na KFPP w Opolu.

"Żenada!!! #muremzajustyna" , "Pani Justyno, murem stoimy za Panią. To miłość i wierność fanów jest najważniejsza", "Justyna jesteśmy zawsze z Tobą, wiesz o tym", "Bez Justyny nie ma Opola", "Wersy 'Ranisz moje serce ty, który moją miłość masz za nic' chyba zyskały dzięki TVP nowe znaczenie. I raczej nie jest to osiągnięcie, z którego można być dumnym", "Obecnie najpopularniejszą artystką w Polsce i poza granicą jest Justyna Steczkowska... Tak tylko piszę", "#muremzajustyna Wstyd TVP!", "Święto polskiej piosenki? Brak zaproszenia dla Justyny to kpina z nas wszystkich i przede wszystkim z artystów, którzy mają ambicje nas reprezentować" - czytamy na Instagramie Justyny Steczkowskiej i profilu TVP.

"W sprawie TVP i braku szacunku do pracy całego zespołu proszę Was o chwilę cierpliwości. Zbieram się w sobie, żeby udzielić wywiadu, w którym opowiem, jak zostaliśmy potraktowani. Szczerze i obiektywnie. Ale teraz to, czego naprawdę potrzebuję, to Waszego wsparcia… Żebym na nowo znalazła w sobie siłę i chęć do pracy i posklejała serce" - czytamy na Instagramie artystki.