W Orkiestrze Męskiego Grania usłyszmy cztery zupełnie różne osobowości sceniczne, cztery osoby o innej wrażliwości i cztery osoby, które posługują się własnym, wyjątkowym sposobem wyrażania się w sztuce. Co ciekawe, aż dla trzech z wymienionych wokalistów będzie to orkiestrowy debiut! Jedynie Król miał okazję współtworzyć główny projekt Męskiego Grania - w 2020 r., wraz z Darią Zawiałow i Igo stworzył singiel "Świt" .

Wraz z ujawnieniem tegorocznego składu Orkiestry, do sieci trafiła piosenka przewodnia projektu oraz teledysk. "Ten świat nikomu nic winien / To tylko i aż dom / Proszę bądź blisko przy mnie / Bo ja i ty to schron / Karmisz mnie cząsteczkami czasu / Wróżymy sobie z nieba" - śpiewa Męskie Granie Orkiestra w utworze "To bardzo ziemskie".