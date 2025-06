Dojazd do ENEA Stadionu możliwy będzie także liniami autobusowymi nr 163, 191, 193 i 145. Na miejsce imprezy dojadą także tramwaje nr 1 (Junikowo - Zawady), 6 (Budziszyńska - Miłostowo), 13 (Junikowo - Starołęka), 15 (Budziszyńska - [PST] - os. Jana III Sobieskiego). Dodatkowo, przed koncertem oraz po jego zakończeniu, uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajowe.

Andrea Bocelli wystąpi we Wrocławiu. Znamy szczegóły koncertu

Dojazd na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Jak dostać się na koncert Andrei Bocellego?

"Włoski tenor przyzwyczaił wszystkich do wielkich wzruszeń"

"Polska publiczność kocha Andreę Bocellego. Fani w naszym kraju uwielbiają jego głos i charyzmę, a w śpiewie włoskiego tenora odnajdują odskocznię od codzienności. Włoski tenor przyzwyczaił też wszystkich do wielkich wzruszeń i występów, które pozostają na zawsze w pamięci. Zapewne nie inaczej będzie także w Poznaniu oraz we Wrocławiu. Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich do udziału w tych spektakularnie zapowiadających się koncertach" - podsumowuje Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenia z udziałem Andrei Bocellego.