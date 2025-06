Billie Eilish to bezsprzecznie jedna z największych artystek światowej muzyki pop. Choć jej debiutancki krążek ukazał się zaledwie sześć lat temu, piosenkarka ma na swoim koncie już setki wyprzedanych koncertów, diamentowe i platynowe płyty, a także najbardziej prestiżowe nagrody w branży (m.in. dziewięć statuetek Grammy oraz dwa Oscary). Przez ostatnie lata zgromadziła niezwykle szerokie grono odbiorców i zmieniła oblicze muzyki popularnej. Podsumowując ubiegły rok serwis streamingowy Spotify ogłosił, że jej utwór "Birds of a Feather" był najchętniej słuchaną piosenką na całym świecie (osiągając wynik 1,775 miliarda odtworzeń).

Billie Eilish nie zwalnia tempa i jest obecnie w trakcie międzynarodowej trasy "Hit Me hard And Soft". Już dziś zawita do Krakowa i na Tauron Arenie zagra pierwszy ze swoich dwóch zaplanowanych koncertów w Polsce. Fani artystki latami czekali na jej występ w naszym kraju, w związku z czym oba wydarzenia są całkowicie wyprzedane.

Podczas trasy "Hit Me Hard And Soft" piosenkarka prezentuje na scenie cały przekrój swojej twórczości, łącznie z piosenkami z debiutanckiego albumu. Na setliście nie brakuje wielkich hitów, jak i utworów znanych tylko najwierniejszym fanom. My, tuż przed polskimi koncertami, sporządziliśmy listę najlepszych kompozycji amerykańskiej gwiazdy, które wydała przez ostatnie 10 lat swojej kariery. Oto top 10 piosenek Billie Eilish!

1. "Bad Guy"

Piosenka wydana została w 2019 r., na debiutanckim albumie "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Billie zdefiniowała wówczas na nowo pojęcie muzyki popowej. Utwór rozpoczyna się minimalistyczną linią basu i szeptanym wokalem, aby już za chwile przejść do mistrzowskiej produkcji, przepełnionej różnorodnymi brzmieniami. Brat artystki przyznał w jednym z wywiadów, że rytm utworu wybijany jest przez dźwięk sygnału drogowego z Australii! W tle słychać także śmiech samej Billie, jak i oddechy czy klaśnięcia, które dodają kompozycji unikalnego charakteru.

Dowodem na to, że piosenka należy do jednych z najlepszych produkcji Billie Eilish jest to, że może poszczycić się wynikiem 2,735 miliarda odtworzeń w serwisie Spotify.

2. "Lunch"

Utwór pochodzi z najnowszego albumu, zatytułowanego "Hit Me Hard And Soft", którym Billie udowodniła, że potrafi ewoluować jako artystka, jednocześnie pozostając wierną swoim korzeniom. Piosenka łączy elementy alternatywnego R&B z charakterystycznym dla wokalistki, nastrojowym stylem produkcji. Wyróżnia się wyrazistą linią basu i chwytliwym rytmem, co tworzy iście taneczny klimat.

Artystka porusza tutaj tematykę odkrywania własnej seksualności, dzięki czemu "Lunch" stał się hymnem społeczności LGBTQ+. "Napisałam część tego utworu, zanim cokolwiek zrobiłam z dziewczyną, a resztę po tym. Przez całe życie byłam zakochana w dziewczynach, ale nie rozumiałam tego" - przyznała gwiazda w rozmowie z "The Rolling Stone".

3. "Therefore I Am"

Singiel wydany został w kluczowym momencie w karierze Billie Eilish - pomiędzy jej przełomowym pierwszym albumem, a długo wyczekiwaną premierą drugiego wydawnictwa. Utwór pokazuje nowe oblicze artystki, w którym pewność siebie i świadomość sceniczna odgrywają ważne role. Piosenka osiągnęła potężny sukces komercyjny - drugie miejsce na prestiżowej liście Billboard Hot 100 i uznanie krytyków z całego świata.

Tytuł piosenki nawiązuje do słynnego filozoficznego stwierdzenia Renego Descartesa, które w ustach młodej piosenkarki zamienia się w ostry komentarz na temat kultury świata celebrytów. Tekst niesie więc za sobą przesłanie, w którym Billie z przekonaniem twierdzi, że nie pozwoli innym definiować swojej tożsamości.

4. "Bellyache"

Jedna z najwcześniejszych piosenek w karierze artystki, wydana na początku 2017 r. Znalazła się na debiutanckiej EP-ce "Don't Smile at Me". W jej brzmieniu możemy usłyszeć zarówno elementy electropopu, R&B, jak i alternatywnego hip-hopu. Rozpoczyna się akustycznymi dźwiękami gitar, aby stopniowo przejść do elektroniki z wyraźnym perkusyjnym bitem. Krytycy i fani pokochali piosenkę już w momencie wydania, a Mike Wass z Idolator nazwał ją nawet "ponurym hymnem synthowym, który wręcz kipi gniewem i frustracją".

Co ciekawe, wokalistka napisała utwór z perspektywy fikcyjnej postaci. "Kiedy piszemy z moim bratem, lubimy wcielać się w różne postacie lub stawać się kimś innym, pisać o rzeczach, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. 'Bellyache' dotyczy koncepcji winy, kiedy robisz coś w danej chwili, ponieważ czujesz to tak mocno. Na końcu zostajesz z decyzją, którą podjąłeś" - opowiadała gwiazda w jednym z wywiadów. Billie wspomniała również, że inspirowała się tutaj piosenką "Garbage" Tylera, the Creatora.

5. "When the Party's Over"

Utwór znalazł się na debiutanckim albumie Billie. Jest minimalistyczną, lecz efektowną balladą, w której nie brakuje delikatnego wokalu artystki, wspieranego przez harmonie. Melodia zagrana jest na fortepianie i chwilami inspirowana muzyką chóralną. Kompozycja podkreśla umiejętność piosenkarki do łącznia prostoty aranżacji z głębokim przekazem.

Piosenkę napisał brat artystki, Finneas O'Connell, w momencie gdy opuścił dom swojej partnerki bez wyraźnego powodu. To zainspirowało go do refleksji nad zakończeniem relacji oraz stworzenia poruszającej ballady o trudnej tematyce zerwania.

6. "Lovely"

Piosenka stworzona została we współpracy z Khalidem. Duet oddał ją w ręce fanów w 2018 r. To melancholijna ballada, która stała się jedną z najbardziej emocjonalnych kompozycji w karierze Billie. Krytycy oraz słuchacze doceniają ogromną dojrzałość jej brzmienia, a także poruszające harmonie wokalne i dramatyczny nastrój. W utworze poruszony został ważny temat emocjonalnego wyobcowania i próbie wspólnego wyjścia z życiowych problemów.

Utwór pokrył się siedmiokrotną platyną w USA i zgromadził ponad trzy miliardy odtworzeń w serwisie Spotify. Został użyty także w ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Netflixa - "13 powodów". Teledysk, z udziałem obu artystów, uwięzionych w szklanym pudełku, stał się hitem sieci i po dziś dzień chętnie oglądany jest przez fanów.

7. "Ocean Eyes"

To popowa ballada Billie Eilish, która odegrała kluczową rolę w rozpoczęciu jej kariery muzycznej. Piosenka została napisana i wyprodukowana przez jej brata, Finneasa O'Connella, początkowo z myślą o jego własnym zespole. Z czasem Finneas uznał, że utwór lepiej pasuje do wokalu Billie, dlatego zaproponował jej nagranie go. Pierwszy raz kompozycja ujrzała światło dzienne w 2015 r. na platformie SoundCloud i już wtedy słuchacze oszaleli na jej punkcie.

Sukces "Ocean Eyes" przyczynił się do podpisania przez Billie kontraktu z wytwórniami Darkroom i Interscope Records. Utwór został ponownie wydany jako singiel w 2016 r. Osiągnął spory sukces komercyjny (zdobywając status potrójnej platyny w Stanach Zjednoczonych), a także zdefiniował styl artystki.

8. "What Was I Made For"

Piosenka stworzona została specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej kinowego hitu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. Tuż po wydaniu zdobyła uznanie krytyków i odniosła sukces komercyjny, osiągając wysokie pozycje na listach przebojów w wielu krajach. Zdobyła również prestiżowe nagrody, w tym Oscara za "Najlepszą Piosenkę Oryginalną" oraz Grammy w kategorii "Piosenka Roku".

Tekst eksploruje tematy tożsamości i samopoznania, ukazując wewnętrzne rozterki głównej bohaterki filmu. Muzycznie jest to melancholijna ballada, oparta na subtelnym wokalu Billie i akompaniamencie fortepianowym.

9. "Bury A Friend"

Piosenka została napisana z perspektywy potwora spod łóżka, co miało na celu eksplorację własnych lęków i wewnętrznych demonów. Eilish przyznała, że utwór ten nadał kierunek całemu debiutanckiemu albumowi, zarówno pod względem tematycznym, jak i wizualnym.

"Bury a Friend" to minimalistyczny utwór, łączący elementy synth-popu, elektroniki i electropopu. Nie brakuje tu charakterystycznego szeptu wokalistki, który dodaje wszystkiemu mrocznego klimatu.

10. "No Time To Die"

To utwór, który stał się motywem przewodnim jednego z filmów o Jamesie Bondzie. Pisząc go w wieku 18 lat, Billie stała się najmłodszą artystką w historii, która miała okazję nagrać utwór do tej kultowej serii. Wraz z bratem stworzyła kompozycję będąc w trasie koncertowej, zainspirowana pierwszymi dwudziestoma stronami scenariusza filmu, które duet otrzymał przedpremierowo od producentów. Demo utworu zostało nagrane w październiku 2019 r. w autobusie koncertowym. Następnie w grudniu, rodzeństwo poleciało do Londynu, aby współpracować z Hansem Zimmerem i jego orkiestrą nad ostateczną wersją piosenki.

Kompozycja wydaje się zarówno współczesna, jak i klasyczna, a orkiestra dodaje jej podniosłego charakteru. Subtelny wokal artystki idealnie kontrastuje z dramatycznymi dźwiękami instrumentów. Billie Eilish zdobyła za ten utwór Oscara, Grammy oraz Złoty Glob.

Mietek Szcześniak: Znam się na drzewach Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa