Przypomnijmy, że uczestników "Must Be The Music" oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Program Polsatu prowadzą Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Jednym z uczestników piątkowego odcinka (początek godz. 19:55) będzie Karol Bonawentura Mieliński, występuje pod pseudonimem Bonaventura.

Bonaventura w "Must Be The Music". Jurorzy aż zastygli w bezruchu

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz szkoły muzycznej obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, muzyki i gry na gitarze. Po studiach, aby zarobić pieniądze na życie, Bonaventura pracował w sklepie IKEA oraz muzykował na ulicy.

Za swoje największe osiągnięcie muzyczne uważa wydanie debiutanckiego albumu "Bonaventura i jego ballady" w 2023 r. To właśnie z tej płyty pochodzi zaprezentowany w programie utwór "K + K".

Wokalista śpiewa głównie o pustce, która towarzyszy po rozstaniu, samotności czy niespełnionej miłości. Sam Karol uważa, że jego historia to przykład, że pasja i wytrwałość mogą prowadzić do spełnienia marzeń, nawet jeśli droga do sukcesu nie jest prosta.

"Takie kompletne, pełne, wysublimowane, sztuka!" - powiedziała mocno przejęta Natalia Szroeder.

Zachwycony był również Miuosh: "To była wspaniała historia w ogóle ten tekst. To da się uwspólnić z wieloma ludzkimi emocjami w różnych miejscach tego kraju i w różnych miejscach życia, co jest bardzo ważne (…). Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, dziękuję".

