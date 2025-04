Popularny format "Must Be The Music" powrócił do Polsatu po długiej przerwie. Poprzedni sezon emitowany był w 2016 roku. Najnowsza edycja rozpoczęła się w marcu 2025 roku, a w roli jury zobaczyć możemy Natalię Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Miuosha oraz Dawida Kwiatkowskiego. Program prowadzą Patricia Kazadi, Adam Zdrójkowski oraz Maciej Rock.

"Must Be The Music" znika z anteny?

Na ten moment pokazano zaledwie sześć odcinków nowego sezonu programu. Pod koniec ostatniego z nich poinformowano, że "Must Be The Music" nie pojawi się 18 kwietnia na antenie Polsatu. W mediach społecznościowych opublikowano szczegółową informację na temat sprawy.

Ze względu na zbliżające się święta wielkanocne, premiera najnowszego odcinka "Must Be The Music" zostanie przeniesiona o tydzień. To samo tyczy się także "Dancing with the Stars. Tańca z gwiazdami".

Popularny talent show powróci w piątek 25 kwietnia o godzinie 19:55, gdzie zobaczymy ciąg dalszy castingów. Następnie jurorzy będą musieli wybrać półfinalistów, którzy zaprezentują swoje umiejętności w odcinkach na żywo.

