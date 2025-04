W zeszłym tygodniu zespół Kult przekazał swoim fanom przykrą informację. 27 marca w mediach społecznościowych grupy ukazało się obszerne oświadczenie, w którym muzycy poinformowali o odwołaniu dwóch nadchodzących koncertów. Obecnie są bowiem w trakcie tournee "Kult Akustik" , w ramach którego zdążyli już odwiedzić Wrocław, Szczecin, Lublin, Warszawę i Kraków. Występy w Rzeszowie i Łodzi zostały natomiast niespodziewanie przełożone z powodu poważnych problemów zdrowotnych lidera formacji, Kazika Staszewskiego . "Obecnie najważniejsze jest dla nas jego pełne i spokojne dojście do zdrowia" - pisali wówczas koledzy z zespołu.

Teraz słuchacze Kultu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Okazuje się, że Kazik opuścił właśnie warszawski szpital, o czym poinformował na swoim Facebooku. 62-letni muzyk zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, do którego zapozował wraz z innym pacjentem. Artysta przy okazji podziękował specjalistom za profesjonalną i troskliwą opiekę.

"Informuję, że wczoraj opuściłem oddział chirurgii ogólnej na Lindleya. Czuję się o niebo lepiej niż wtedy, gdy tam trafiałem. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, lekarkom i lekarzom za wspaniałą opiekę i leczenie mnie. (…) Dziękuję też Piotrowi, sąsiadowi w niedoli, który mimo iż sam cierpiący, dawał swymi opowieściami wiarę i nadzieję, że to się wreszcie skończy" - czytamy na profilu artysty.

Kazik opublikował w sieci także krótki filmik, na którym pokazał, jak stara się wrócić do formy. Na nagraniu udokumentował swoją rehabilitację płuc, która polega na wykonywaniu głębokich ćwiczeń oddechowych.

Fani wspierają Kazika i życzą mu powrotu do zdrowia

W komentarzach pod postem lidera Kultu fani pospieszyli ze słowami wsparcia i otuchy. Powitali artystę po hospitalizacji z wielką radością i życzą mu szybkiego powrotu do pełni sił. "Kazik, bardzo się cieszę, że jest poprawa. Życzę Ci z całego serca powrotu do formy i na scenę", "Jak najwięcej zdrowia, spokoju ducha i ciała życzy od serca stary Toruń z załogą", "Zdrówka, Kaziu, będzie dobrze", "To dobrze, że już lepiej i na przyszłość, nie można głupio mądrze niczego bagatelizować...", "Dobrze, że wracasz" - czytamy.